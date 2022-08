Eros e Michelle, ancora un ritorno di fiamma? L’ultimo dettaglio fa impazzire tutti

Cosa più bella non c’è, cosa più bella di te: l’amore eterno tra Eros e Michelle non avrà mai fine ed esce fuori l’ennesima dimostrazione

È stato uno degli amori più belli della storia della musica italiana, nonché tra i più sofferti dopo la separazione, ma oltre Aurora, la loro primogenita, tra i due personaggi del mondo dello spettacolo c’è sempre un legame indissolubile.

Nei mesi scorsi, Michelle Hunziker è stata fotografata serena e sorridente accanto al suo nuovo amore, Giovanni Angiolini. La separazione da Tomaso Trussardi sembra essere andata in prescrizione da tempo, ormai, ma nella sua vita non c’è tempo per rimanere sola che c’è sempre qualcuno a coccolarla come merita. Intanto che si vociferava di un romanticissimo ritorno di fiamma tra la conduttrice ed Eros Ramazzotti, Michelle era già impegnata a conoscere il medico chirurgo.

La loro relazione sembrava sempre più seria a tal punto che i due sono andati in vacanza insieme alle figlie di Michelle. Tuttavia, proprio dal rientro di quest’ultime, la conduttrice è tornata nel suo porto sicuro: tra le braccia del suo amato Eros.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti di nuovo insieme? Il dettaglio che fa impazzire i fan

La ricostruzione dei fatti a cura di GossipeTV vuole che il 9 agosto, Michelle Hunziker si è catapultata in Franciacorta dove dimora Eros Ramazzotti ed insieme si sono anche fotografati intenti a seguire una lezione di karate. Da quel giorno, la conduttrice non ha più lasciato il posto che è lo stesso dove si trova attualmente Eros e dove alloggia col suo amato cavallo Guajro. In più, domenica 14 agosto, Michelle ha deciso di allenarsi in una palestra di extralusso, dove si allenano tanti VIP in vacanza in loco, che non dista più di 1km dalla dimora del caro Eros.

Dalla ricostruzione fatta pare evidente che i due siano molto vicini, sicuramente fisicamente, chissà se anche sentimentalmente. Certo è che non può essere una coincidenza che ex marito e moglie si trovino nello stesso posto, nello stesso periodo, fatto sta che per il momento del giovane medico chirurgo non c’è più traccia.