Damiano David non si ferma più, arriva la notizia che tutti aspettavano: canterà con lei! Il leader dei Måneskin è sempre più lanciato

Non si fermano praticamente da un anno e mezzo, ma in fondo alla loro età c’è tutto da prendere e nulla da perdere. Ecco perché i Måneskin continuano ad emozione pubblico in tutto il mondo, ecco perché Damiano David è sempre di più un’icona del rock

E nel suo futuro, oppure in quello della band romana ancora non lo sappiamo, si affaccia la possibilità di una collaborazione leggendaria. Tutto nasce da una segnalazione fatta su Dagospia da Ivan Rota che parla di un ‘tradimento‘. Damiano per una sera avrebbe lasciato da sola la sua fidanzata, Giorgia Soleri, per andare a cena in un noto locale della Versilia.

Con lui al Sushi Jazz a Pietrasanta ci sarebbe stata in questa occasione Madame Betty (al secolo Roberta Torres) famosa dj che è proprietaria del locale. Ma soprattutto una che ha lavorato in diverse occasioni per Madonna e qui scatta l’aggancio. Perché Lady Ciccone in tempo non sospetti ha espresso la sua ammirazione per i Måneskin. E ora tutti i fan sognano un duetto clamoroso.

Damiano David non si ferma più, con i Måneskin un settembre pieno di impegni

In realtà nei piani di Damiano e dei Måneskin ci sono per ora altri piani. Hanno ricevuto da poco due candidature come Best New Artist e Best Alternative, due delle categorie più prestigiose aghi MTV Video Music Awards 2022. Ma in quella occasione si esibiranno anche sul palco insieme ad artisti come Blackpink, Jack Harlow, Anitta e Lizzo.

Succederà il 28 settembre mentre 4 giorni prima saranno tra i protagonisti del Global Citizen NYC, grande concerto che si terrà al Central Park di New York. Un festival solidale, per raccogliere fondi per i Paesi più bisognosi. Con loro anche Metallica, Mariah Carey e Jonas Brothers.

E non è tutto perché in una recente intervista realizzata dietro le quinte del festival tedesco Rock Am Ring e apparsa su Youtube c’è una rivelazione importante. “Possiamo aspettarci a breve un nuovo album?”, viene chiesto alla band. Damiano spiega che forse arriverà, Victoria De Angelis dice che sì, sicuramente arriverà. Ci saranno canzoni in italiano “anche se in questo momento ci stiamo concentrando maggiormente su quelle in inglese”, spiega alla fine lui.