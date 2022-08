Nuovo spoiler de Il Paradiso delle Signore: colpo di scena per la protagonista

Nuova anticipazione intrigante ne Il Paradiso delle Signore. E’ stata una delle interpreti a svelare una trama che terrà col fiato sospeso

Manca sempre meno ormai alla ripresa delle puntate nuove di zecca de Il Paradiso delle Signore. La settima attesissima stagione dovrebbe riprendere nel consueto daytime pomeridiano dal 12 settembre prossimo.

I tanti fan della soap opera di Rai Uno non vedono l’ora di assistere ai nuovi intrecci, trame ed intrighi che gli autori avranno preparato per la nuova stagione. Intanto fioccano le anticipazioni per Il Paradiso delle Signore 7.

In queste ultime ore è fuoriuscito un nuovo spoiler intrigante. Una rivelazione giunta proprio da una delle protagoniste della soap opera, un personaggio che certamente sarà protagonista per una vicenda intricata e sentimentale.

L’attrice che interpreta Flora Ravasi rivela tutto: cosa ne sarà del suo personaggio?

In questo caso a spoilerare alcune informazioni sulla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore è stata l’attrice Lucrezia Massari. Ovvero colei che il grande pubblico conosce meglio come Flora Ravasi.

La giovane come detto interpreta Flora, stilista di talento che lavora con il grande magazzino milanese. Nel finale dell’ultima stagione è scoccata la scintilla amorosa tra lei e il commendatore Umberto Guarnieri, nonostante l’ampia differenza di età.

Una storia che sicuramente farà ammattire l’ex compagna del commendatore, ovvero la perfida contessa Adelaide. Se ne vedranno delle belle, come anticipato proprio da Lucrezia Massari in questi giorni: “La contessa proverà odio nei confronti di Flora, visto che lei le ha rubato l’uomo della sua vita. La stilista si prenderà anche qualche libertà di troppo. Con chi o per cosa è ancora tutto da vedere”.

Uno spoiler solo accennato quello della Massari sul suo personaggio di Flora Ravasi. Ma di certo ha confermato come il triangolo amoroso che la vede coinvolta ne Il Paradiso delle Signore sarà certamente uno dei punti centrali della nuova stagione.

Tante le interpretazioni dei fan proprio riguardo alla storia tra Guarnieri e la Ravasi. C’è chi parla di un sentimento vero da parte del commendatore, chi invece punta sulla strategia dell’uomo d’affari per evitare che la ragazza indagasse sulla morte del padre.