Brutto risveglio per Camila Raznovich: la notizia è giunta ora

Non un buon Ferragosto per la nota conduttrice televisiva Camila Raznovich. Notizia non proprio allegra per la sua carriera in TV

Da molti anni Camila Raznovich è un volto apprezzato in casa Rai. La conduttrice infatti, che ha iniziato la propria carriera come veejay nei canali musicali, si è reinventata in maniera convincente.

Il suo programma di punta è Kilimangiaro, approfondimento documentaristico sull’ambiente, sulla natura e sul mondo animale. Un contenitore molto seguito che va in onda solitamente su Rai Tre.

Camila Raznovich però non ha ricevuto buone notizie per quanto riguarda la sua carriera professionale. Questa mattina è giunto alle sue orecchie un dato che certamente non potrà farle piacere.

Ascolti TV di domenica 14 agosto: flop per Kilimangiaro Estate, ottimi numeri per La Dama Velata

Kilimangiaro Estate, ovvero la versione del periodo estivo del programma di Rai Tre, non sta andando bene. Numeri ancora non esaltanti per Camila Raznovich e per i suoi collaboratori nonostante l’interesse naturalistico della trasmissione.

I dati auditel di ieri, domenica 14 agosto, non sono così idilliaci. Kilimangiaro Estate è stato seguito in diretta da 628.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Non proprio numeri devastanti, ma ci si aspetta qualcosa di più da questo storico programma.

Nella prima serata di ieri trionfa ancora la scelta di Rai Uno di riproporre La Dama Velata in replica. La fiction con Miriam Leone e Lino Guanciale del 2015 sta trovando grandi consensi in questa riproposizione estiva.

Nonostante quella di ieri fosse la prima domenica stagionale con le partite del campionato di Serie A, un buon numero di telespettatori è rimasto in ascolto sui canali generalisti, apprezzando di fatto la decisione di Rai Uno di continuare a mandare in onda la fiction ambientata in Trentino Alto-Adige.

La Dama Velata ieri 14 agosto ha conquistato 1.878.000 spettatori pari al 16.2% di share. Segue la scelta di Canale 5 di puntare su Fiore del Deserto, che ha raccolto davanti al video 1.295.000 spettatori pari all’11% di share. Al terzo gradino del podio dello share si attesta invece la serie TV di Rai Due NCIS Los Angeles, che ha catturato l’attenzione di 846.000 spettatori (6.8%).