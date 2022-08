Dramma per Pino Insegno: l’attore e doppiatore è sconvolto dalla perdita

Brutta notizia per l’attore romano Pino Insegno, che ha lui stesso annunciato di aver subito una perdita familiare davvero tragica

Arriva una notizia dal mondo dello spettacolo che non farà piacere agli appassionati più attenti di cinema, in particolare del genere commedia. Da segnalare infatti un’altra perdita importante accaduta nelle scorse ore.

Il lutto ha colpito in particolare il noto attore e doppiatore Pino Insegno. Il comico, che dà la voce da anni a Viggo Mortensen in fase di doppiaggio, ha annunciato sui suoi profili social la morte dell’amata zia.

La donna in questione è stata una importante e riconosciuta caratterista del cinema comico italiano degli ultimi 40-50 anni. Stiamo parlando di Rossana Di Lorenzo, interprete romana che verrà sempre ricordata per alcuni film cult nostrani.

Addio a Rossana Di Lorenzo: ha lavorato al fianco di Alberto Sordi e Mario Brega

Un nome molto noto nella commedia all’italiana, soprattutto dagli anni ’70 in poi. Rossana Di Lorenzo rappresentò la classica donna romana in carne, alla buona, la mamma sempliciotta ma dai modi dolci.

Come detto resterà impressa nell’immaginario collettivo come la moglie di Alberto Sordi nel film Il comune senso del pudore, pellicola ad episodi del 1976 in cui la Di Lorenzo interpreta Erminia, donna di umili radici che resta scandalizzata e poi provocata dai tanti riferimenti sessuali nella vita cittadina.

Rossana Di Lorenzo inoltre ha recitato in alcune commedie di successo firmate Carlo ed Enrico Vanzina. Su tutte Vacanze di Natale, il capostipite del cinepanettone datato 1983. In quell’occasione recitò come la moglie di Mario Brega e madre di Claudio Amendola.

Inoltre la Di Lorenzo era la sorella del noto attore Maurizio Arena, altro grande nome e volto del cinema italiano classico. Uno dei ‘poveri ma belli’ della commedia, legatissimo alla donna ma scomparso già nel 1979.

Rossana Di Lorenzo è scomparsa ieri, 13 agosto, all’età di 84 anni. L’attrice è spirata nella sua casa romana in grande serenità. In un’intervista recente a TV2000 la Di Lorenzo aveva parlato della sua carriera: “Entrai nel cinema grazie ad Alberto Sordi. Nel 1970 un suo collaboratore, che abitava vicino casa, mi chiamò per dirmi che dovevo parlare con lui. Mio fratello faceva cinema, io avevo un negozio di fiori. Pensavo fosse uno scherzo ma mi presentai e c’era proprio Sordi che mi volle con sé per alcuni film”.