Grande Fratello Vip 7, salta tutto all’ultimo minuto: Alfonso Signorini disperato. Continuano i problemi per la prossima edizione del reality

Manca poco più di un mese al via di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, quello con il Grande Fratello Vip 7, e al puzzle del casta mancano ancora molte tessere. E ancora una volta salta tutto all’ultimo minuto, per la disperazione di Alfonso Signorini.

Il giornalista e conduttore, nell’allestire il cast con il suo staff cerca anche storie di vita importanti, persone più che personaggi. Come poteva essere Gessica Notaro, la ragazza riminese che cinque anni fa era stata sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato. Da allora è diventata un simbolo di rinascita anche in televisione, ma al GF Vip 7 non ci sarà.

La spiegazione ufficiale l’ha data lei stessa al settimanale ‘Nuovo’. Effettivamente è stata contattata per sostenere il provino e diventare una nuova concorrente, ma alla fine ha preferito dire no. I motivi sono anche comprensibili: “Ho rifiutato tutti i reality che mi hanno proposto non per partito preso, ma perché non credo di essere la persona adatta…”. E ha spiegato che non è un rifiuto al programma in sé, li guarda spesso anche perché capita che ci siano alcuni suoi amici che partecipano. Ma viverli in prima persona non fa per lei.

Grande Fratello Vip 7, salta tutto all’ultimo minuto: un cast ancora tutto da scoprire

Dopo la bella esperienza come concorrente a Ballando con le Stelle, se proprio dovesse tornare in tv Gessica Notaro punterebbe su un altro genere di programmi. Uno show comico, come Colorado Café o Zelig: “Pensando a quello che mi è capitato, non si aspetterebbe di vedermi in quella veste. Ma a me piacerebbe lanciare il messaggio che puoi sempre ridere nelle cose che ti capitano…”.

E così per il Grande Fratello Vip bisogna rifare i conti, perché sono stati accostati tanti nomi ma in realtà l’unico ufficiale è quello di Giovanni Ciacci. Altri candidati forti sono Antonino Spinalbese, ex hair stylist ed ex ex fidanzato di Belen Rodriguez, l’influencer

Antonella Fiordelisi, lo chef e conduttore Simone Rugiati. E poi la showgirl Pamela Prati, la sorella d’arte Ginevra Lamborghini, la rapper Chadia Rodriguez, l’opinionista tv Patrizia Groppelli.

Scopriremo tutto più avanti, perché la prima puntata è prevista per lunedì 19 settembre e non a caso sulle reti Mediaset stanno cominciando a girare i primi spot. Ma finora hanno fatto più notizia i no.