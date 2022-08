Terremoto WhatsApp, l’ultima funziona rivoluziona tutto: come funziona

In arrivo su WhatsApp un’ultima funzione in grado di rivoluzionare completamente l’applicazione: andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Una funzione è pronta a rivoluzionare in toto WhatsApp, andando quindi a modificare per sempre l’applicazione di messaggistica. Adesso tutti gli utenti potranno dire addio per sempre agli scammer: cosa sta succedendo.

WhatsApp è pronta a rilasciare la versione beta 2.22.17.22 per Android. A segnalarlo, come sempre, ci ha pensato l’aggiornatissimo portale WABetaInfo, che sottolinea come questo update porterà con sé una novità volta ad aumentare gli standard di sicurezza della app di messaggistica posseduta da Meta. Entrando nel dettaglio, quando qualcuno prova a loggarsi su un nuovo telefono, quello precedentemente in uso mostrerà una finestra all’interno della quale si potrà confermare (oppure no) la volontà di migrare l’account da uno all’altro.

Inoltre questa nuova finestrà mostrerà anche l’ora in cui avviene la richiesta e il dispositivo che l’ha effettuata, così da avere un quadro ancora più completo di quello che sta accadendo. Così facendo anche se si dovesse per sbaglio condividere il codice a sei cifre utile per il log-in, ci sarà ancora modo di bloccare l’accesso al proprio account. Questa aggiunta non tornerà utile alla maggior parte degli utenti ma, considerando la diffusione di WhatsApp, riuscirà comunque a salvare più di una persona dagli scammer che tentano di appropriarsi dei profili altrui. Andiamo quindi a vedere tutte le novità a riguardo.

WhatsApp, adesso è possibile modificare un messaggio dopo l’invio: come fare

Da diverso tempo gli sviluppatori di WhatsApp covano una funzione richiestissima dagli utenti, che a più riprese hanno espresso il loro desiderio sui canali social. Insomma le volontà di tutti si stanno finalmente concretizzando e di qui a breve la funzione per modificare i messaggi dopo averli inviati diventerà realtà. Stando alle prime indiscrezioni, arrivate da chi segue da vicino le fasi sperimentali della piattaforma, la funzione assomiglierà molto a quella che usiamo per cancellare un messaggio.

Quindi tutti gli utenti potranno cancellare solamente una parte del messaggio “sbagliato” per evitare incomprensioni con il destinatario. Come già accade per la cancellazione, il destinatario verrà notificato della modifica all’interno della chat. A quanto pare l’aggiornamento diventerà effettivo alla fine dell’estate e sarà utilizzabile su tutti gli Android e gli iPhone di ultima generazione. C’è quindi grande attesa per l’arrivo del nuovo update, con WhatsApp pronta a stupire di nuovo tutti.