Ultim’ora, paura per Damiano dei Maneskin: incidente durante il concerto

Paura per il cantante dei Maneskin Damiano, che si è procurato un brutto infortunio durante un concerto in cui si stava esibendo

Spavento per tutti i fan dei Maneskin, il gruppo rock italiano che sta spopolando ormai da moltissimi mesi in tutto il mondo. In particolare per le condizioni di salute di Damiano David, la voce storica del gruppo.

Il ragazzo romano, frontman dei Maneskin e vera e propria icona sexy, ha rischiato grosso. Damiano è stato vittima di un incidente direttamente sul palco, una sorta di scivolone che poteva costargli molto caro.

I Maneskin si stavano esibendo al Lollapalooza, uno dei festival di rock e folk più celebri in America e nel mondo intero. L’evento che si è svolto a Chicago ha visto il gruppo italiano tra i protagonisti, ma per Damiano non è stata un’avventura molto positiva.

Problema alla spalla per Damiano David, ma il cantante dei Maneskin non si è fermato

Durante l’esibizione dei Maneskin a Chicago, il cantante Damiano ha subito un infortunio alla spalla, probabilmente dovuto ad una delle sue tante piroette o movimenti sensuali che accompagnano le canzoni del gruppo.

Forte dolore per il 23enne romano, il quale però ha deciso stoicamente di continuare a cantare. Damiano non si è fermato, anzi, ha aizzato ancora di più la folla oceanica del Lollapalooza accorsa ad osannare il gruppo rock vincitore dell’Eurovision Song Contest 2021.

Al termine del concerto però Damiano è dovuto correre in infermeria. Sono state infatti pubblicate immagini sui profili social dei Maneskin in cui il cantante viene soccorso con del ghiaccio da uno dei volontari. Fortunatamente non si è trattato di nulla di serio, anzi, Damiano ha superato il tutto con il sorriso.

Damiano si è subito ripreso, infatti ha pubblicato poche ore fa delle immagini di una meritata vacanza in Puglia, in compagnia della sua dolce metà. Vale a dire Giorgia Soleri, la scrittrice e modella milanese ormai storica fidanzata del cantante.

Va segnalato comunque che continua a livello internazionale il successo dei Maneskin, che al momento su Instagram vantano la bellezza di 6 milioni di follower ed un seguito di pubblico davvero incredibile. La presenza al Lollapalooza ha confermato l’ottimo momento per Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, idoli di mezzo mondo musicale.