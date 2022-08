Stop a una fiction Mediaset, da settembre non andrà più in onda: clamoroso! Un vero colpo al cuore di moltissimi appassionati

Secondo i cambi di programmazione da parte della televisione di Pier Silvio Berlusconi, Terra Amara potrebbe non essere più in programmazione a partire da settembre.

Questo è un periodo caldissimo per la definizione dei palinsesti televisivi, a prescindere dal clima torrido estivo. Gli ultimi aggiustamenti stanno portando al programma definitivo per quanto concerne Mediaset. Come sempre la televisione di Berlusconi punta ad introdurre importanti novità, al fianco dei soliti cult tanto apprezzati dal pubblico. Un giusto mix che dovrebbe portare ad una buona dose di audience anche nella prossima stagione. Quello che dovrebbe stupire i fan è però un cambio di programmazione dell’ultimo minuto che potrebbe portare all’esclusione definitiva di una delle fiction più amate ultimamente. Si perchè dal prossimo mese di settembre, Terra Amara potrebbe rimanere fuori. Il ritorno di Uomini e Donne in fascia pomeridiana è ovviamente scontato e a farne le spese sarà la produzione turca.

I tantissimi appassionati della soap dovranno farsene una ragione, mentre potranno esultare i telespettatori di Una Vita, che tornerà nuovamente in onda dopo il break estivo.

Mediaset, arriva lo stop nel palinsesto per Terra Amara: la fiction turca può tornare a novembre

Entrando nello specifico, da lunedì 12 settembre su Canale 5 sbarcherà la nuova stagione di U&D, con Maria De Filippi più carica che mai. Il dating show andrà ad occupare la fascia oraria delle 14:45, proprio dove era stata posizionata Terra Amara in queste settimane. A seguire ci sarà il daytime di Amici 22, per completare un pomeriggio dal palinsesto molto corposo.

Terra Amara non dovrebbe comunque scomparire del tutto ma rimanere come “riserva” di Una Vita, pronta a ricomparire in onda dall’autunno al posto dell’altra soap.

Dal 22 agosto, intanto, l’appuntamento con la produzione spagnola sarà regolarmente su Canale 5 alle ore 14:10. Tuttavia la programmazione non durerà troppo a lungo, visto che la storia si sta avviando verso le fasi conclusive.

L’ultima puntata è prevista per metà novembre 2022, dopo la quale si lascerà spazio al rientro di Terra Amara, fino al periodo natalizio.

La fiction turca saluterà quindi i propri fan non in modo definitivo ma parziale, eventualmente ricomparendo leggermente in anticipo sul palinsesto (ore 14:10). Un modo per farla diventare un traino su Canale 5 di Uomini e Donne, schedulato subito a seguire.