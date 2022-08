Luca Salatino e Soraya, spazzato via ogni rumor: il gesto incredibile – FOTO

Quotidianamente Luca Salatino e Soraya si lasciano, secondo qualcuno, ed arrivano sempre loro puntuali a spazzare ogni indugio

Contrariamente al suo grande amico e collega Matteo Ranieri, l’altro tronista dell’ultima edizione di Uomini e Donne continua a godersi il suo grande amore. L’ultima dichiarazione è da favola.

Luca Salatino e Soraya continuano a vivere il loro sogno d’amore non senza polemiche: quotidianamente, per qualcuno, i due si lasciano e sono loro stessi a dover smentire giorno dopo giorno i rumor riguardanti crisi, litigi, discussioni di ogni genere. È pur vero che il loro percorso ad Uomini e Donne non è stato perfettamente liscio, ma chi dice che le cose non possano raddrizzarsi col tempo?

Nel momento in cui i due giovani hanno deciso di viversi all’esterno del dating show, hanno fatto una precisa scelta: mettere da parte tutti i malumori della loro esperienza negli studi Mediaset e provare a costruire qualcosa di concreto insieme. Per giunta, Luca Salatino arrivava da una precedente scottatura per essere stato la non-scelta di Roberta Giusti.

Sogno d’amore, Luca Salatino fa una dedica speciale alla sua Soraya

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @luca__salatino

Uno shooting principesco ed una dedica ben precisa: “Non avrei mai pensato di trovare una persona come te al mio fianco, sei una parte del mio cuore: tu già sai. Amare qualcuno non è solo un forte sentimento, è una scelta, una promessa, un impegno”. Nessuno si sarebbe mai aspettato tali parole da parte del tronista dal cuore d’oro ma con l’estrema difficoltà di esprimere ciò che sente. Luca Salatino ha fatto un passo in avanti ed espresso tutto il suo amore alla sua Soraya che ha risposto: “Amore mio grande”.

Ad accodarsi alla dedica romantica, tanti protagonisti di Uomini e Donne che si sono complimentati con la coppia per la loro genuinità e bellezza: tra questi Ida Platano, Davide Donadei ed anche l’opinionista Gianni Sperti. Grande assenza Matteo Ranieri, molto amico di Luca, che però ha avuto qualche frizione con Soraya perché “alleata” della non-scelta dell’ex tronista del dating show.