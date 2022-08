Alberto Matano resta spiazzato: la Rai ha deciso ufficialmente

La Rai cambia carte in tavola giorno dopo giorno, non c’è mai tranquillità tra gli studi: Alberto Matano è stato appena avvisato

I palinsesti TV sono in continuo evoluzione anche e soprattuto considerato i fatti d’attualità che si susseguono in Italia: è proprio per questo motivo che il conduttore ed alcuni suoi colleghi sono stati avvisati last minute.

Alberto Matano ha avuto una telefonata last minute per annullare il suo volo: le sue vacanze termineranno una settimana prima del previsto. Come se il conduttore non si desse abbastanza da fare durante l’anno -ed è proprio per questo che in Rai è uno dei più apprezzati- adesso anche la beffa: il suo mojito in spiaggia durerà meno di quanto aveva programmato perché la Rai ha deciso di giocare d’anticipo.

Visto e considerato che anche Mediaset ha fatto un’operazione del genere, viste e considerate le imminenti elezioni del 25 settembre, anche la TV di Stato ha dovuto anticipare ogni cosa e portare ad un inizio anticipato i talk dei suoi palinsesti. Sombrero in valigia e ritorno in città per Alberto Matano che si sarebbe goduto volentieri un’altra settimana in più insieme a suo marito.

Alberto Matano torna prima, tutti gli spostamenti Rai: l’indiscrezione

Rai1 gioca d’anticipo per le elezioni: #LaVitainDiretta e #Oggièunaltrogiorno torneranno in onda da lunedì 5 settembre. Il debutto era fissato inizialmente per il 12 settembre. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 1, 2022

A spifferare in anteprima la decisone al vaglio dei vertici Rai è il giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano, Giuseppe Candela che, tramite social, aggiorna i suoi follower sulle ultime notizie provenienti direttamente dalle sue fonti in Rai. Sembrebbre, secondo quanto lui stesso ha tweettato, che Alberto Matano e Serena Bortone torneranno una settimana prima dalle loro vacanze per avviare i talk in anticipo in vista delle elezioni del 25 settembre che chiameranno al voto tutti gli italiani.

Non sembrano esserci grosse novità, invece, per Antonella Clerici con È sempre Mezzogiorno ed Eleonora Daniele con Storie Italiane che torneranno regolarmente lunedì 12 settembre. Nel frattempo, anche Mediaset ha seguito ed annunciato una simile rotta da seguire per accompagnare i telespettatori alle elezioni con approfondimenti politici.