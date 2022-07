“Aiuto”, inaspettato appello di Antonella Clerici: cos’è successo in queste ore

In queste ore è spuntata una richiesta inaspettata di aiuto da parte di Antonella Clerici. Andiamo quindi a vedere l’appello della presentatrice.

Torna protagonista del piccolo schermo Antonella Clerici, che in queste ore ha voluto lanciare un appello inedito a tutti i suoi telespettatori. Scopriamo quindi qual è stata la richiesta d’aiuto da parte della presentatrice.

Antonella Clerici continua ad essere un volto di punta di Rai 1 e per tutti ancora oggi è bella, brava e talentuosa. Infatti grazie al suo modo di condurre sono ancora un successo programmi come The Voice Senior ed È sempre mezzogiorno. Al momento la showgirl si sta godendo le vacanze nel Nord della Francia, più precisamente in Normandia. Ovviamente sta tenendo aggiornati i suoi followers condividendo con i suoi follower i momenti della sua vacanza ma nelle scorse ore.

Nelle ultime ore però ha utilizzato il social per chiedere aiuto e cercare di risolvere un problema nel suo profilo social. La conduttrice ha quindi lanciato questo appello su Instagram: “Da qualche giorno il mio feed ha sfondo nero e un’impaginazione incomprensibile…. È successo anche a voi?“. A corredo di questo post ha aggiunto gli hashtag #schermonero #feednero e #aiuto. Andiamo quindi a vedere se la conduttrice di Mamma Rai è riuscita a risolvere questo problema.

Antonella Clerici, problemi con il suo feed di Instagram: “E’ successo anche a voi?”

Quindi dopo aver notato i problemi al suo feed di Instagram, la conduttrice ha deciso di chiedere aiuto ai suoi followers. Infatti proprio sul social di condivisione foto è seguita da ben 921 mila seguaci. In effetti sono tantissimi coloro che hanno risposto alla sua richiesta di aiuto, alcuni utenti hanno commentato di avere avuto lo stesso problema e non essere riusciti a risolverlo mentre altri hanno dato consigli utili e possibili rimedi.

Al momento non sappiamo se la Clerici ha risolto il tutto ma ciò che è certo è che continua la sua vacanza con tutta la sua famiglia come testimoniano le foto che ha postato sui social. Tutti i telespettatori che invece sentono la mancanza della Clerici sul piccolo schermo, potranno sempre seguire le repliche di The Voice Senior ogni sabato sera a partire dalle 21.20 circa su Rai 1. Inoltre la conduttrice è pronta a tornare da settembre con la nuovissima stagione di È sempre mezzogiorno.