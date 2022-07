Mahmood, stop al tour per problemi di salute: ansia tra i suoi fan

Incredibile decisione di Mahmood che ha stoppato il suo tour in giro per l’Italia per problemi di salute: cresce l’ansia tra i fan.

Il vincitore dell’ultima edizione di Sanremo ha dovuto stoppare il tour a causa di alcuni problemi di salute. La decisione ha allertato tutti i fan che avevano comprato il biglietto: le parole del cantante sui social.

Grande preoccupazione per i fan di Mahmood che nella ultime ore ha comunicato l’annullamento delle date del suo tour Ghettolimpo Estate 2022. La decisione è arrivata in seguito a dei problemi di salute del cantante. Per rasserenare tutti l’artista ha pubblicato un video, con un filo di voce. A tutti è parsa visibile la sofferenza del cantante.

Infatti tramite il proprio profilo Instagram ha affermato: “Sono dispiaciuto nel dirvi che purtroppo devo posticipare la data di Torre Del Lago al 7 agosto. Spero che Bellinzona e Iglesias siano recuperabili”. Il vincitore dell’ultimo festival di Sanremo ha poi continuato affermando: “Ho passato le ultime settimane a cercare di guarire da una brutta infiammazione alle corde vocali per la quale dovrò stare a riposo sino al due agosto. Spero di rivedervi il più presto possibile”. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli dei problemi che affliggono il cantante italiano.

Mahmood, annullate alcune date del tour: problemi di salute per il vincitore di Sanremo

Dopo l’annuncio di Mahmood è intervenuto anche l’organizzatore dei concerti del cantante, Friends And Partners pubblicando un comunicato. Infatti al suo interno si legge: “A causa di un’infezione alle corde vocali, e al conseguente riposo vocale e astensione dal canto richiesto fino al 2 agosto”. Nella comunicazione poi si spiega: “il concerto del Ghettolimpo Summer Tour di Mahmood previsto per il 26 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago (LU) è rinviato a domenica 7 agosto”.

Ma le novità non sono finite qua. Infatti la Friends and Partners ha poi sottolineato: “Viene invece annullata la data del 29 luglio al Castel On Air di Bellinzona (Svizzera)” – infine l’organizzazione ha concluso – “Maggiori informazioni sul live previsto il 31 luglio allo Stadio Comunale Monteponi di Iglesias (SU) verranno comunicate a breve“. Quindi per riascolatare la magnifica voce dell’ultimo vincitore del Festival di Sanremo dal vivo bisognerà aspettare solamente qualche giorno.