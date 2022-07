Gianni Sperti in love: il flirt dell’opinionista con un’ex naufraga

L’avete mai visto un Gianni Sperti innamorato? Ebbene sì, sotto quella scorza dura da opinionista nasconde dei sentimenti

Sotto l’aspetto da duro nei panni di opinionista di Uomini e Donne anche lui nasconde un amore profondo. Al momento è di flirt che si parla, forse più un interessamento, chissà che in futuro non possa trasformarsi in qualcosa in più.

Come sarebbe Gianni Sperti innamorato e dolce con tutti? Chissà se per l’inizio delle riprese di Uomini e Donne avrà ancora il batticuore, perché sarebbe proprio curioso vederlo in un’altra aria. Le indiscrezioni che riguardano un presunto flirt sono diventate sempre più insistenti e l’opinionista fin qui non ha proferito parola sulle voci di corridoio.

Negli anni, sulla vita privata di Gianni Sperti si è detto qualsiasi cosa, ma lui ha continuato a tirare diritto e fare spallucce ad ogni domanda che riguardasse la sua privacy non lasciando mai che venisse invasa. È evidente che anche un uomo del mondo dello spettacolo e della TV riesca a tenere riservata la sua sfera privata, ma non fino in fondo.

Gianni Sperti adocchia l’ex naufraga: l’indiscrezione sul flirt

Dagospia si dice certo del fatto che l’opinionista di Uomini e Donne abbia messo gli occhi su Cristina Buccino, ex naufraga dell’Isola dei Famosi nota per il suo ruolo di professoressa de L’Eredità. Per adesso si tratta di un’indiscrezione che, chissà non possa risultare vera, dopo che tutto tace dalla fine del matrimonio con Paola Barale. Proprio quest’ultima più volte è tornata a parlare del loro rapporto e della delusione ricevuta.

Nel frattempo, prima di tornare più prepotente che mai sulla sedia dell’opinionista, Gianni Sperti continua a godersi viaggi tra l’Egitto e la Tunisia.