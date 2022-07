Charlene di Monaco, confessione sconvolgente: sono tutti impietriti

I rumor sul conto di Charlene di Monaco hanno dell’incredibile: la principessa ha lasciato tutti impietriti di fronte la confessione

La principessa ha vissuto un periodo decisamente negativo da cui sta cercando di risalire tra vari rumor: l’insofferenza del Palazzo, la crisi con Alberto e tutti gossip che ha provato a smentire con i fatti, l’ultimissima è da non credersi.

Dalle ultime foto postate sui social e gli ultimi eventi cui la principessa ha preso parte, è evidente che Charlene Di Monaco è in risalita. Ha vissuto un lungo periodo decisamente pesante, tra riabilitazione e distanza dal Palazzo, nonché dai suoi figli, ma le ultime apparizioni pubbliche hanno fatto ben sperare. Adesso, infatti, sembrerebbe che le cose vadano decisamente meglio e l’ultimo rumor molto insistente è molto positivo.

Ci sono diverse prove, secondo gli esperti della Famiglia Reale, che porterebbero a pensare che presto Gabriella e Giacomo Di Monaco possano avere un fratellino o una sorellina. I rumor sono diventati così insistenti che gli amanti del gossip si sono messi a scavare tra le apparizioni pubbliche della principessa per scoprire se c’è effettivamente un fiocco da appendere alla porta.

Charlene Di Monaco è incinta? Tutti gli indizi: parla la madre

Tutto parte da una vecchia intervista della mamma di Charlene, Lynette Wittstock, al magazine sudafricano You dichiarò: “Il sogno di Charlene è sempre stato quello di avere cinque figli”. Considerando che per ora in famiglia ci sono due meravigliosi gemelli, sembrerebbe il momento perfetto per poter portare un altro neonato in corte. Oltretutto, negli ultimi periodi la principessa sembrerebbe essere particolarmente serena, segno che c’è una lieta novella da pubblicare?

Da un lato c’è chi intravede anche un pancione sotto gli abiti larghi della principessa, dall’altro c’è chi si dice convinto che la coppia stia pensando all’adozione. Fatto sta che l’idea di un terzo fiocco da appendere è prepotentemente in casa.