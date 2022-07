Uomini e Donne, spunta il nome del nuovo tronista: telespettatori pazzi di gioia

Spunta il nome del nuovo tronista di Uomini e Donne. Infatti i telespettatori sono pronti a gustarsi le nuove puntate da settembre: cosa accadrà.

Cresce l’attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne. In queste ore sta circolando il nome del nuovo tronista del dating show. Maria ha scelto: andiamo quindi a vedere chi sarà il nuovo protagonista dal mese di settembre.

Nelle ultime puntate della scorsa stagione di Uomini e Donne i telespettatori hanno potuto assistere al flirt tra Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa, una vera “rivincita dei secondi” e forse, proprio per questo, in tantissimi ci hanno sperato fino in fondo. In molti ricordavano come lui sia giunto in trasmissione per corteggiare Veronica Rimondi, che alla fine ha scelto Matteo Farnea. Mentre invece Lilli ha provato a corteggiare il pugile romano Luca Salatino, che però ha scelto Soraia Allam Ceruti.

Così dopo la trasmissione c’è stato un pettegolezzo riguardante Lilli e Andrea. La notizia di gossip è nata a seguito di un’intervista rilasciata dai due a Montotv24, dove pare esserci stato uno scambio di sorrisi e battute. Inoltre a favore di questa ipotesi c’era stata anche una diretta su Instagram tra i due dove si mostrano particolarmente complici. Così Andrea Della Cioppa ha voluto chiarire durante un’intervista al settimanale Mio. Il corteggiatore ha quindi affermato: “Tutto è partito da una diretta Instagram, in cui ci siamo divertiti a stuzzicarci. Ma era ironia nulla di più. Nella vita di tutti i giorni faccio spesso ricorso all’ironia“. Andiamo a vedere cosa c’è nel futuro di Della Cioppa.

Uomini e Donne, Andrea della Cioppa verso il trono: le ultime

Dopo aver escluso il flirt con Lilli Pugliese, Andrea della Cioppa ha affermato di essere ancora single. Per questo motivo Maria de Filippi starebbe seriamente pensando di metterlo sul trono di Uomini e Donne. Non è infatti un segreto che Andrea Della Cioppa sia stato uno dei personaggi più amati dell’ultima edizione del dating show. Il ragazzo ha colpito per la sua dolcezza e maturità nell’affrontare il trono, anche nel momento in cui ha scoperto di non essere la scelta di Veronica Rimondi.

Nel corso della sua intervista è voluto tornare anche a quel momento di rifiuto, a riguardo ha ammesso di aver provato forti emozioni ma che era consapevole che Veronica propendesse dalla parte dell’altro corteggiatore, Matteo Farnea. Infatti ai microfoni di Mio ha affermato: “Mi piaceva, ma certo non ero innamorato. Veronica ha scelto Matteo semplicemente perché le piaceva di più“. Adesso quindi vedremo se Maria De Filippi promuoverà Andrea come tronista della nuova stagione del dating show.