Spaventoso incidente stradale: coinvolta una star del cinema mondiale. Lo scontro è avvenuto tra la sua macchina e una moto che viaggiava nel senso opposto

Il protagonista di Aquaman, Jason Momoa, è stato coinvolto ne brutto episodio nella mattina di domenica 24 luglio, mentre percorreva la Old Topanga Canyon Road, all’altezza di Calabasas, in California.

Stando a quanto si apprende dai media americani, l’incidente è avvenuto nella mattina di domenica 24 luglio. Il luogo è la Old Topanga Canyon Road, nei pressi di Calabasas, in California. Momoa stava percorrendo la strada a bordo della sua auto, una Oldsmobile del 1970, quando un motociclista proveniente dalla direzione opposta ha superato il limite della propria carreggiata, finendo per sbattere contro la vettura dell’attore nei pressi di una curva.

La polizia stradale californiana sta indagando sull’accaduto, cercando di capire l’esatto svolgimento dei fatti e le cause che hanno portato all’impatto. Il centauro, dopo aver sbattuto violentemente contro il parabrezza sarebbe ricaduto in piedi. Per sicurezza è stato trasportato in ospedale dove gli sono stati riscontrati alcuni lividi alle gambe e diverse ferite a un pollice, ma le sue condizioni non sarebbero tuttavia gravi.

Il gigantesco attore di origine hawaiana non è nuovo purtroppo a incidenti di una certa gravità. Qualche tempo fa, pur se in modo differente, rimase coinvolto in un brutto scontro sul set, durante le riprese di Aquaman 2. Come raccontato da lui stesso nello show condotto dalla famosissima Ellen DeGeneres, uno scontro fortuito gli aveva causato la lesione della cornea, per la quale ha dovuto subire anche un’operazione agli occhi. Non solo: l’attore aveva rivelato di aver avuto anche un problema di ernia e di essersi rotto due costole.

Da grande professionista qual è, tuttavia, non si era tirato indietro, proseguendo nelle riprese e portando a termine stoicamente il proprio lavoro.

Il sequel di Aquaman è atteso sui grandi schermi di tutto il mondo tra qualche mese (2023) e i fan non vedono l’ora di rivederlo nel ruolo del super eroe. La speranza di tutti è che almeno con la sfortuna abbia fatto i conti una volta per tutte, potendosi concentrare solo sulla sua arte.