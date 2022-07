Anticipazioni Sei Sorelle, che tragedia: muore uno dei protagonisti più amati. La notizia non farà di certo piacere a tutti i telespettatori

Secondo gli spoiler spagnoli sulle nuove puntate della soap, ci sarà l’addio di Aurora, dopo la battaglia contro una grave malattia. Un colpo di scena che sarà il preludio ad altre svolte.

E’ una delle soap più seguite di questo torrido periodo estivo, sulla prima rete della Rai. Sei Sorelle narra la storia di Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, alle prese con intrecci di storie e vicissitudini, nella Madrid degli anni 1913-1916, in pieno periodo della Grande Guerra.

Le nuove puntate che presto arriveranno anche in Italia, hanno già avuto diversi spoiler da parte di portali spagnoli specializzati. Uno di questi parla di un terribile addio che riguarderà uno dei personaggi più amati della storia.

Nei prossimi appuntamenti vivremo l’addio ad Aurora, la quale non sopravvivrà ad una terribile malattia. Proprio in base alle anticipazioni per il format del primo pomeriggio di Rai 1, sono state svelate le condizioni della donna, in continuo peggioramento con il passare dei giorni. La protagonista scoprirà di essersi ammalata di colera. Nonostante le varie cure a cui viene sottoposta, il recupero fisico appare subito impossibile. Aurora andrà incontro ad un lento e inesorabile destino.

Anticipazioni Sei Sorelle, che tragedia: il pubblico dovrà dire addio ad Aurora

Il doloroso e repentino calvario sarà inevitabile e la porterà ad una terribile fine, per il dolore di tutti i suoi cari. La sua morte avverrà tra le braccia dell’amata Celia Silva, che non l’ha mai lasciata sola. Il suo fragoroso pianto al momento del terribile addio sarà davvero strappalacrime.

In realtà questo non sarà l’ultimo saluto definitivo che vivremo nel corso delle prossime puntate di Sei Sorelle.

Le anticipazioni parlando anche della morte di Adela, la primogenita di casa Silva.

I telespettatori non vedono l’ora di capire quali altri sconvolgimenti porteranno queste uscite di scena, davvero inaspettate. Altro aspetto importante, che va al di là della trama della soap, è il posizionamento all’interno del palinsesto Rai. La programmazione a partire da metà settembre dovrebbe essere profondamente diversa e l’orario delle 15:55 subirà probabilmente una modifica.