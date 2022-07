Fosca Innocenti 2, l’incredibile spoiler: i nomi dei due nuovi personaggi

Fosca Innocenti 2 vedrà l’ingresso nella fiction di due nuovi personaggi: uno di questi è un amato protagonista di Doc – Nelle tue mani. Ecco tutti gli spoiler riguardo la seconda stagione, che dovrebbe andare in onda a gennaio 2023.

Sono iniziate le riprese della seconda stagione di Fosca Innocenti 2, ed hanno iniziato a filtrare le immagini dal set delle riprese. I due protagonisti, Fosca e Cosimo, sono dunque al lavoro in Toscana, dove entrambi sono di casa. Vanessa Incontrada, anche se è nata a Barcellona, vive infatti da molti anni a Follonica, dove ha anche un negozio di abiti.

Francesco Arca, invece, è nato e cresciuto vicino Siena, dove vive tutt’oggi con l’influencer Irene Capuano ed i due figli Brando e Maria Sole. Entrambi gli attori hanno raccontato che nelle pause delle riprese sul set di Fosca Innocenti è nata fra di loro una forte simpatia, e che ogni tanto amano anche uscire a cena insieme ai rispettivi amici.

Fosca Innocenti 2, tutti gli spoiler della nuova stagione

Come Vanessa Incontrada aveva anticipato al settimanale Di Più, Fosca Innocenti 2 “avrà una narrazione ancora più avvincente e forte rispetto alla precedente” stagione. Anche se il tanto atteso bacio fra l’oste e il commissario è arrivato nell’ultima puntata, si intuisce che la coppia verrà messa a seria prova, e si potrebbe arrivare anche al punto di rottura.

Nonostante la rinuncia di Cosimo a partire per gli Stati Uniti e rifarsi una vita all’estero per stare insieme a Fosca, sembrerebbe che nella prossima stagione l’oste potrebbe perdere la testa per un’altra donna. La protagonista della fiction comincerà anche a chiedere al suo oste di darle qualche dimostrazione concreta del suo amore attraverso dei gesti.

I nomi dei due nuovi ingressi nella fiction di Mediaset

Fosca Innocenti, nella seconda stagione della fiction, rischierà anche di perdere la sua amata fattoria. Rischierebbe dunque di dover abbandonare i luoghi in cui è cresciuta, oltre alla tata Bice, il cavallo Sansone, la cagnolina Alice e la gallina Gigliola. Fra i casi che il commissario dovrà risolvere, ce ne sarà uno legato alla Giostra del Saracino.

Si tratta di un evento di origine medioevale che si svolge due volte all’anno ad Arezzo. Nella fiction è previsto l’ingresso di due nuovi personaggi, di cui per ora si conosce solo il nome. Telesette rende noto che ci sarà Sergio Muniz, che ha avuto una parte in Lolita Lobosco, e Giovanni Scifoni, il primario di neuropsichiatria Enrico Sandri in Doc – Nelle tue mani.

Ecco alcune foto di Maria Malandrucco, che in Fosca Innocenti è Susy, sul set delle riprese: