Amici 22, dopo la Pettinelli c’è l’addio di un’altra prof: il nome della new entry

Ci sono due addii sicuri fra i professori di Amici 22. Due volti molto amati lasceranno il programma, mentre ci sarà un grande ritorno fra gli insegnanti della nuova edizione, oltre ad un volto completamente nuovo e molto versatile.

Riguardo i professori di Amici 22, gli spettatori hanno avuto quasi da subito due certezze. Lorella Cuccarini, infatti, è parsa subito come riconfermata nella trasmissione per il terzo anno consecutivo, anche se non si è inizialmente specificato se si dedicherà al canto oppure tornerà a fare di nuovo l’insegnante di canto.

A metà luglio, Lorella Cuccarini si è mostrata insieme a Raimondo Todaro, annunciando il ritorno del team CuccaTodo anche per Amici 22. Fino al 24 luglio erano dunque solo due i professori dati per certi nella prossima edizione del talent show di Maria De Filippi. Adesso, invece, è filtrata la lista completa, che prevede due addi importanti alla trasmissione.

Amici 22, chi sono i due professori che lasciano lo show

Nell’ultimo anno, il team del Serale di Amici che era rimasto con meno finalisti era il Pe-Pe, ovvero quello composto dai professori Pettinelli e Peparini. In particolare, Anna Pettinelli da due stagioni ha avuto molta sfortuna nel riuscire a portare nella sua squadra. Da tempo era nell’aria un suo possibile addio al talent show, che oggi sembra confermato.

L’addio di Anna Pettinelli rompeva la duratura coppia Pe-Pe, che ha portato alla vittoria Giulia Stabile ad Amici 20. Il ruolo di Veronica Peparini è dunque sembrato essere messo in discussione dalla dipartita della collega: il portale www.davidemaggio.it ha confermato che la professoressa di danza sarà il secondo professore a lasciare Amici.

I nomi dei due nuovi insegnanti del talent-show: c’è un grande ritorno

Gli addii dei due professori ad Amici 22 hanno dunque portato alla disintegrazione di uno dei team del Serale. Ci sarebbero già i nomi dei due sostituti di Pettinelli e Peparini. Quest’ultima verrebbe rimpiazzata da Arisa, che tornerebbe ad Amici dopo un anno di assenza e la vittoria a Ballando con le Stelle assieme a Vito Coppola.

Arisa aveva spiegato di aver perso l’occasione di continuare nella trasmissione di Maria De Filippi solo per una sua esitazione riguardo il rinnovo del contratto. La seconda nuova new entry sarà il marito della cantante Giorgia, Emanuel Lo. Lavora come coreografo ed anche come autore musicale: questo aprirebbe anche ad un cambio di ruolo della Cuccarini.

Ecco il messaggio con cui Lorella Cuccarini ha annunciato il ritorno dei CuccaTodo anche per Amici 22: in questo modo la showgirl ha confermato la presenza dei due professori nel talent show di Maria De Filippi.

View this post on Instagram A post shared by Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Questi, invece, sono i video della serata karaoke a cui hanno partecipato sia Alessandra Celentano che Veronica Peparini: