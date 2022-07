Michael Schumacher, così fa davvero male: la moglie Corinna in lacrime. Non è un momento facile per la famiglia, ma sono tutti uniti

Lui nella villa di Maiorca, che è diventata la sua casa da quando la famiglia ha lasciato la villa in Svizzera nella quale ha vissuto per diversi anni. E loro sempre vicino, perché Michael Schumacher da quel 29 dicembre 2013, giorno dell’incidente a Méribel, non può essere lasciato solo.

Ma capita che per un’occasione speciale la moglie Corinna lo lasci nella mani degli infermieri e di chi lo segue. Come è successo nei giorni scorsi a Colonia quando all’ex campione del mondo è stato consegnato il Premio di Stato della Renania settentrionale-Westfalia, sua regione d’origine.

La motivazione è nel gatto che “Michael è una persona che ha un cuore grande e ha sempre pensato agli altri”. A ritirare il riconoscimento, Corinna insieme alla primogenita, Gina-Maria. E lei ad un certo punto non è riuscita a trattenere le lacrime sentendo le parole dedicate al marito e poi di fronte agli applausi scroscianti per il marito.

Michael Schumacher, così fa davvero male: le dolci parole di Jean Todt

Con loro c’era anche Jean Todt che insieme a Schumacher ha costruito le pagine più importanti della sua storia in Ferrari fatti di cinque titoli mondiali. Erano già molto legati anche prima dell‘incidente di Méribel e adesso vivono un rapporto diverso da prima, come ha confermato il dirigente francese, ex presidente della FIA.

Todt ha ammesso che gli manca quella complicità he avevano in passato, ma non gli manca Michael Schumacher perché le occasioni per stare insieme ci sono lo stesso. Intervistato dalla tv tedesca RTL ha spiegato che “ho nostalgia di quello che facevamo insieme. Ma sì, è vero, con lui lo faccio spesso: guardo le gare con Michael”.

A dicembre saranno passati nove anni da quella caduta sulle nevi francesi e il tempo in qualche modo si è fermato: “Ci sono persone intorno a te che sono semplicemente speciali. E in un certo senso Michael è molto speciale. Anche Corinna, Mick e Gina sono diventati speciali per me. Sono diventati una vera famiglia per me, mia moglie e mio figlio”.