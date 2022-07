Alessia Marcuzzi lascia di corsa l’Italia: il motivo

È stata lei stessa a farne testimonianza sui social condividendo ogni singolo momento con i follower: Alessia Marcuzzi lascia l’Italia

Non appena potuto la conduttrice appena passata alla Rai è volata via dall’Italia per un impegno più importante di quel che si pensa. Una gran bella notizia, finalmente, dopo tempo, per tutta la famiglia.

Alessia Marcuzzi sta vivendo un periodo particolarmente florido della sua vita, tra la sfera privata e quella professionale che vanno a gonfie vele. Dopo il doloroso addio a Mediaset ed essersi dedicata alla sua azienda, la conduttrice ha ben pensato di tornare in TV e mettere a disposizione la sua professionalità con una carriera lunga tanti anni. A breve, infatti, la conduttrice arriverà in Rai e proverà la sua risalita grazie ai primi canali del piccolo schermo.

Nel frattempo, come giusto che sia, Alessia Marcuzzi si gode delle meritate vacanze e, nel mentre, unisce la vita privata che va a gonfie vele, specialmente per quel che riguarda la famiglia. È proprio per la famiglia che è stata “costretta” a lasciare l’Italia.

Alessia Marcuzzi vola a Londra per la laurea di suo figlio

Tante congratulazioni a Tommaso Inzaghi, figlia di Simone e Alessia Marcuzzi che si è laureato a Londra dove a raggiungerlo ci sono state sua mamma e sua sorella Mia Facchinetti. In un elegantissimo abito grigio scuro nel pieno centro di Londra, Tommaso festeggia un grande traguardo festeggiato ad hoc per essere il primogenito di famiglia. Soltanto prima, mamma Alessia ha pubblicato le storie in cui sempre Tommaso, in toga, ha ritirato la sua pergamena in pieno stile da film hollywoodiano.

È bene che la Marcuzzi si goda delle meritate vacanza e dei giorni in compagnia della sua famiglia perché non appena rientrerà in Italia ed a casa sua ci sarà da darsi da fare. Boomerissima -questo il nome del programma che condurrà su Rai 2- è previsto per il mese di novembre, pertanto le registrazioni dovranno essere messe a punto entro breve. D’altro canto, mamma Alessia ha avuto tanto tempo per dedicarsi alla famiglia che sicuramente avrà sfruttato appieno.