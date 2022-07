Meteo, temperature di fuoco e notti tropicali: inizia un weekend rovente per l’Italia

Ci apprestiamo a vivere un weekend dal meteo rovente per la penisola italiana. Infatti avremo temperature altissime e notti tropicali: i dettagli.

Il meteo italiano si trova ancora sotto la presa dell’anticiclone Apocalisse4800. Infatti ci apprestiamo a vivere un fine di settimana di fuoco, con temperature che continueranno a salire: andiamo a scoprire tutte le previsioni.

In Italia nelle prossime ore farà sempre più caldo con temperature di fuoco e notti tipiche dei paesi tropicali. Questo è lo scenario meteo che andrà a delinearsi nei prossimi giorni. Inoltre se confermato dagli esperti meteorologi, i valori termici roventi dovrebbero perdurare per un’altra settimana. A dominare la scena ancora una volta ci sarà l’anticiclone africano Apocalisse4800 al quale abbiamo dato questo nome per indicare che in questi giorni la quota dello zero termico. Quindi significa che anche sul tetto d’Europa, come il Monte Bianco, il ghiaccio scioglie.

Da questo venerdì 22 luglio entreremo nella fase più caldo della settimana. Le temperature riusciranno a salire ulteriormente fino a toccare se non addirittura a superare la soglia di 40°C su molte località della Val Padana e su molti angoli interni del Centro. Sul resto del paese di certo non farà fresco, ma sarà ancora il caldo a prevalere. Ancora una volta caldo ed Afa saranno anche i complici di un altro fattore che caratterizzerà negativamente il nostro clima, ossia le notti tropicali. L’inizio della nuova settimana però potrà esserci anche un caldo più severo. Andiamo a vedere cosa accadrà nelle prossime 24 ore.

Meteo, ancora caldo rovente in Italia: la penisola sotto l’influenza di Apocalisse4800

Durante questa giornata di venerdì avremo un contesto di prevalente stabilità atmosferica le temperature aumenteranno ancora rispetto alle 24 ore precedenti e si raggiungeranno valori localmente anche di 40°C sulla bassa Val Padana, sulle zone interne delle aree centrali tirreniche e del Tavoliere delle Puglie. Altrove i valori saranno leggermente più deboli, ma comunque si sentirà il grande caldo. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo sin dalle prime ore della giornata un tempo stabile e soleggiato. Avremo solamente della lieve locale instabilità con qualche rovescio pomeridiano sulle Alpi. Nonostante ciò il caldo risulterà intenso, con temperature in ulteriore rialzo e massime che andranno dai 35 ai 40 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato.Sempre alle prime ore al ci sarà qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino. Le temperature risulteranno ancora una volta in rialzo, con massime che andranno dai 35 ai 40 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo tempo ben soleggiato sull’intero settore. Qualche annuvolamento coprirà solamente la dorsale appenninica. Ovviamente anche qui i valori termici risulteranno in rialzo. Infatti avremo delle temperature massime pronte a stabilizzarsi tra i 32 ed i 38 gradi.