Sophie Codegoni e Alessandro Basciano derubati: la reazione è incredibile

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno avuto un’altra incredibile disavventura durante i loro viaggi all’estero: queste volta, però, sono stati derubati. La loro reazione, come al solito, è davvero inspiegabile.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, da quando hanno lasciato il GF Vip 6 sono diventati inseparabili. Hanno fondato insieme un marchio di accessori e bijoux, ASBC, che porta le iniziali dei loro nomi e cognomi. Allo stesso tempo, mentre lei porta avanti la sua carriera di infuencer, lui sta diventando un deejay molto richiesto.

Il 21 luglio Alessandro Basciano ha tenuto un dj set al BCM Mallorca, in Spagna. L’imprenditore e l’influencer sono arrivati in albergo il giorno prima, dove si sono goduti la piscina e qualche ora di relax. Come ormai hanno abituato i loro fan, anche in questa occasione hanno avuto un’incredibile disavventura, trasformata in un’occasione per ridere.

“Breve storia triste”: la reazione della coppia è incredibile

Sophie si è inizialmente mostrata mentre sbirciava il fidanzato, intento a scrutare la piscina. All’improvviso il tuffo ed il ritorno a bordo piscina. L’influencer ha raccontato che continuava così da parecchi minuti, senza alcuna vera motivazione. Subito dopo, prima di andare a cena, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno raccontato di essere stati derubati.

In una serie di Storie Instagram che inquadravano solo le gambe dei Basciagoni, la coppia ha spiegato che l’influencer si era portata solo due paia di scarpe durante questo viaggio in Spagna. Oltre alle scarpe con il tacco per il dj set di Basciano, la Codegoni aveva anche un paio di calzature estive con cui era scesa in piscina.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano derubati, la reazione

Al termine del pomeriggio in hotel, però, Alessandro Basciano si è reso conto che erano stati derubati, perchè le ciabatte di Sophie Codegoni non c’erano più. A questo punto, la coppia ha preso una decisione davvero singolare. Cosa poteva fare lei a quell’ora di sera e senza niente da mettersi ai piedi per andare a cena?

Sophie e Alessandro si sono dunque diretti a piedi a ristorante, senza indossare alcun tipo di scarpe o sandali. La Codegoni ha spiegato che lei era con i piedi nudi perchè non aveva scelta. Basciano ha deciso di essere solidale con lei: per non farla sentire in imbarazzo, anche lui ha deciso di andare a cenare scalzo.

Ecco il video con i migliori momenti del viaggio dei Basciagoni a Maiorca: