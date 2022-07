“È successo al funerale”: retroscena durante l’ultimo saluto ad Ivana Trump

Quanto è successo al funerale di Ivana Trump ha dell’incredibile ed ha sconvolto tutti gli Stati Uniti: la ricostruzione

A 73 anni si è spenta l’ex moglie dell’ultimo presidente degli Stati Uniti, Donald, che ha sconvolto tutti gli Stati Uniti per quanto fatto al funerale. I media americani hanno raccolto tutta la ricostruzione dei fatti.

L’ultimo saluto per Ivana Trump è stato di per sé molto commovente. Una bara d’oro e gli affetti cari, con sua figlia Ivanka che ha fatto un discorso toccante dall’altare: “Crescendo, mia madre non mi ha detto che una donna poteva fare tutto ciò che voleva, me l’ha mostrato. Era una pioniera per uomini e donne allo stesso modo. Mia madre una volta mi ha detto che non c’era niente che non potesse fare con i tacchi. Ci ha insegnato come infilzare il pesce e poi cucinare il pescato. Mia madre ha ampliato le nostre menti”.

Anche suo figlio Eric ha speso belle parole come ultimo ricordo della compianta Ivana: “Era bellissima. Era l’incarnazione del sogno americano… Era una forza della natura”. Tutto quanto detto dai suoi figli ha creato grande atmosfera attorno, ma prima dell’inizio c’è stato un piccolo intoppo.

Funerale Ivana Trump, l’ex marito Donald si presenta in ritardo: “Ho un po’ sonno”