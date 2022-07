Allerta del Ministero: non comprate questo prodotto al cioccolato!

Rischia di non farvi stare bene questo amato prodotto da supermercato, che appassiona i più golosi di dolci e di leccornie fresche

In tutto il mondo, a livello culinario, le persone si dividono in due macro aree: coloro che amano il cibo salato e coloro che invece vanno letteralmente pazzi per i dolci.

I più golosi sono sicuramente questi ultimi, amanti degli zuccheri, delle creme e del cioccolato in tutte le sue forme. La pasticceria è una vera e propria scienza, visto che è molto difficile e precisa da realizzare, ma buonissima da assaporare.

Proprio gli amanti dei dolci devono però stare all’erta. Da un paio di giorni il Ministero della Salute ha reso pubblico un importante richiamo per un prodotto, venduto in qualsiasi supermercato o negozio di alimentari, che potrebbe essere un rischio per la nostra salute.

La nota marca sotto accusa: ritirate le confezioni del prodotto dolciario

Come si legge nella nota ministeriale del 19 luglio scorso, è arrivato un importante richiamo per un prodotto di una nota marca italiana. Come già detto, si tratta di un articolo da banco che piace a tutti, grandi e piccini.

Si tratta del preparato per la crema al gusto cioccolato realizzato da Cameo. Lo storico marchio che da moltissimi anni aiuta tutti gli italiani nella realizzazione dei dolci fatti in casa, vendendo preparazioni in parte già fatte per creme, budini e torte.

Pare che nelle recenti confezioni di crema al cioccolato messe in vendita sia stato riscontrato un rischio di presenza di allergeni. Ovvero il prodotto potrebbe essere stato a contatto durante la produzione con agenti esterni, i quali rischierebbero di procurare allergie particolari ad alcuni consumatori.

Non comprate in questo periodo dunque i preparati al cioccolato di questa importante marca! Cameo resta comunque una garanzia nell’ambito dell’industria dolciaria. Si tratta della branca italiana della Dr. Oetker, azienda tedesca fondata nel lontano 1891.

La filiale italiana Cameo fu costituita negli anni ’30 a Milano, ma successivamente si trasferì a Desenzano del Garda, sempre in Lombardia. Conta un fatturato annuo da circa 248,6 milioni di euro e rappresenta una certezza sul mercato. Ma anche per Cameo è arrivato il richiamo tanto temuto.