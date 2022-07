Alex Belli nuovo volto di Un Posto al Sole? Ora è ufficiale: pubblico in estasi

Un Posto al Sole è veramente pronta ad accogliere Alex Belli? L’ex gieffino potrebbe fare il suo ingresso a Palazzo Palladini

La soap opera di Rai Tre sta veramente pensando all’ex gieffino come nuovo ingresso a Palazzo Palladini? È lui stesso ad uscire allo scoperto e fare chiarezza sul suo approdo nella villa più amata di Posillipo.

Gli amanti della soap opera partenopea non saprebbero dove Alex Belli possa essere collocato, ma gli amanti dell’attore di Cento Vetrine sanno che qualsiasi ruolo gli sarà affidato, saprà fare la sua parte. Così negli ultimi giorni l’ex gieffino è finito al centro di vari rumor che lo vedrebbero impegnato in Un Posto al Sole. È proprio incalzato da NuovoTV che ha raccontato qual è la verità: “Al momento nella mia vita non ci sono né Il paradiso delle signore né Un posto al sole. Ne riparliamo a settembre”.

L’attore non ha tolto le speranze a nessuno, ha solo rimandato la decisione in un secondo momento, a partire dal mese in cui ‘tutto inizia’. Quello di vedere l’ex gieffino su Rai Tre o ancor meglio su Rai Uno potrebbe essere realtà, ma al momento resta un velo di mistero su quello che sarà.

Alex Belli e gli impegni in giro per l’Italia

Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello VIP, Alex Belli è stato pieno di impegni, sia lavorativi che personali. Dopo aver riallacciato i rapporti con Delia Duran, l’ex gieffino si è dato da fare da un punto di vista professionale e spiega di non essersi neppure goduto delle effettive vacanze: “Per me niente vacanze, sto lavorando come un matto. Sarò in giro per l’Italia con la Alex B Band. Un one man show dove canto, suono la chitarra e il piano e intrattengo gli spettatori”.

L’ex gieffino insieme alla sua cara Delia sono giusto riusciti a godersi qualche giorno di vacanza a Mykonos, ma non ci saranno altri viaggi in programma visti e considerati gli impegni ed un settembre che sembra essere molto interessante da un punto di vista professionale.