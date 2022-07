“Dov’è finito?”, fan in apprensione per LDA: il cantante arriva a far chiarezza

LDA per un periodo è scomparso dai social ed ha fatto preoccupare i suoi tanti fan: “Dov’è finito?” eccolo che torna a dare spiegazioni

Il cantante di Amici ha raccolto con sé un grande seguito e l’apprensione da parte di tanti che l’hanno visto sparire dai social da un momento all’altro. Finalmente il cantante è tornato a far chiarezza proprio sui social.

Il finalista di Amici di Maria De Filippi è stato assente dai social per un po’ e questo ha destato tanta preoccupazione nei suoi fan, visto e considerato che con la fama che ha riscosso grazie al talent show, ha fatto della sua popolarità la sua quotidianità. LDA è risultato positivo al Covid non troppo tempo fa ed oggi è uscito allo scoperto con il reale motivo per cui è effettivamente stato assente.

Nei giorni, il suo nome è salito in tendenza su Twitter proprio per la sua assenza, il cantante ha poi deciso soltanto oggi di tornare tra la sua gente e far chiarezza su quanto stesse accadendo. I fan erano preoccupati soprattuto perché è capitato già in passato che lui lamentasse una certa insofferenza.

LDA lontano dai social: spiegato il motivo ai tanti fan

Amoriiii non sono scomparso❤️.

Non sto molto bene ma non preoccupatevi niente di graveee🤪

Mi sto riposando un pò e cerco di non stare troppo al telefono…

Ho fatto il tampone con esito negativo ringrazian a Dij😂❤️

Comunque vi leggo sempre e vi voglio bene❤️❤️ Luchino. — LDA (@LDAilvero) July 18, 2022

Niente panico, LDA è pronto a tornare sui principali palchi italiani per poter cantare Bandana con la sua gente. Il Covid l’ha tenuto ai box per un po’, ma per fortuna si è appena negativizzato. Durante la quarantena LDA si è preso del tempo per sé stesso e per portare a compimento qualche altro progetto che ha in mente, mai avrebbe pensato di abbandonare i suoi fan, anzi, ha lavorato per loro, come sempre.

Da quando è uscito da Amici, il figlio di Gigi d’Alessio ha strappato qualche piccola soddisfazione che è riuscito a portare a casa per la prima volta.