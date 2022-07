Simona Ventura in coppia con Amadeus a Sanremo? Arriva la risposta ufficiale sui rumors che si inseguono ormai da diverse settimane

Ormai ci siamo abituati: Amadeus che si auto invita al TG1 delle 20 e svela poco alla volta il cast di Sanremo 2023. Di recente è successo con Chiara Ferragni, con conduttrice al suo fianco in due serate, ma anche per Gianni Morandi che starà con lui sempre. Il prossimo nome è quello di Simona Ventura?

Un’indiscrezione he circola da diverso tempo, per un nome forte e che il Festival di Sanremo lo conosce bene. Voci insistenti che sono arrivate anche alle orecchie della conduttrice torinese, ormai tornata in pianta stabile in Rai anche se ormai le piace essere libera di scegliere quello che vuole fare.

Nei suoi programmi per la prossima stagione televisiva c’è anche l’Ariston? A rispondere è direttamente lei, intervistata da SuperGuida TV. “Amadeus è un genio assolutamente. Intanto devo dire che mi ha chiamato Chiara Ferragni per farle un po’ da guida. Chiara quando deve rivolgersi alla televisione chiama sempre me e io di questo la ringrazio. Alla fine della fiera io sono per Sanremo e per Amadeus per tutta la vita. Comunque c’è Chiara, quindi guarderò lei”.

Simona Ventura e i programmi per la prossima stagione, compreso il matrimonio

Forse è solo pretattica, in attesa dell’annuncio ufficiale.ma in una recente intervista al ‘Corriere della Sera’ Simona Ventura è tornata a parlare della sua lunga carriera. Ha ricordato le sue stagioni d’oro in Rai, dal 2001 al 2011, tra L’Isola dei Famosi e Quelli che… il calcio: “Facevamo il 30-40% di share. Programmi cui sono rimasta molto legata e loro a me, ma che non rifarei mai”.

Da settembre comunque la vedremo tornare insieme a Paola Perego nella mattinata della domenica con Citofonare Rai2.Un esempio di come le donne della televisione possano lavorare insieme, senza invidie. “Evviva le donne cui piace lavorare con le altre donne. Paola e io ne siamo un esempio, ma anche Maria De Filippi è una che ci valorizza. Non sopporto, invece, le donne che odiano le altre donne”.

Ma Simona ha larlato anche della sua vita privata e della scelta di passare più tempo con i figli. Ha deciso di farlo e non ci sono rimpianti, perché non ha voluto perdersi la loro crescita e la loro educazione. Po da quattro anni al suo fianco c’è anche Giovanni Terzi che prima o poi diventerà anche suo marito: “Ogni volta che lo diciamo, riparte una pandemia, scoppia una guerra. Ma ci vogliamo sposare assolutamente, con una grande festa, senza mascherine”.