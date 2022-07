“Un giorno ci rivedremo”, lutto improvviso a Uomini e Donne: sono tutti affranti

Un terribile lutto ha sconvolto il mondo di Uomini e Donne. In queste ore i fan si sono stretti attorno ad un vecchio corteggiatore: scomparsa dolorosa.

Sono tantissimi i fan di Uomini e Donne in tutta l’Italia, con i telespettatori che difficilmente dimenticano chi è passato dal dating show di Maria De Filippi. Adesso i followers della trasmissione si sono stretti attorno ad un ex corteggiatore: ha subito un doloroso lutto.

Un nuovo e grave lutto ha colpito il mondo di Uomini e Donne. Sono tantisssimi i telespettatori che ricorderanno l’ex corteggiatore del programma Gianluca Tornese. Infatti l’uomo fu uno degli indimenticabili corteggiatori di Valentina Dallari. Grazie al suo carattere tornese riuscì ad arrivare addirittura in finale, ma alla fine la Dallari decise di uscire dalla trasmissione in compagnia di Andrea Melchiorre, nonostante la relazione con quest’ultimo durò solamente qualche mese.

Tornese, dopo il dating show di Maria De Filippi, sparì dal piccolo schermo salvo poi tornare in una breve apparizione a Temptation Island Vip. Dopo l’isola della tentazione, nel 2021 Gianluca torna nuovamente in televisione come pupo nel programma ‘La Pupa e Il Secchione e viceversa‘. Di recente l’ex corteggiatore fu anche protagonista di un servizio del programma Le Iene nel quale rivelò di avere gravi problemi di salute. Adesso Tornese ha dovuto affrontare anche un grave lutto, scopriamo di chi si tratta.

Uomini e Donne, lutto per Gianluca Tornese: l’ultimo saluto sui social

Per tutti noi i nonni sono personaggi importantissimi nella nostra vita, una vera e propria ancora di salvezza. Dopo i genitori, questi costituiscono una delle sicurezze del nostro percorso di vita e sono figure che ci sono più vicine e che a volte, per motivi vari, prendono il posto dei genitori. Quindi con loro spesso riusciamo ad accumulare tantissimi ricordi di infanzia. Purtroppo a Gianluca Tornese in queste ore è venuto a mancare proprio il nonno. L’ex corteggiatore ha quindi voluto dedicare un lungo post su Instagram all’uomo.

Infatti all’interno del tributo social si legge: “Nonnino è arrivato il momento dei saluti, anche se già so che ci rivedremo presto nei sogni, ogni tanto passa a trovarmi“. Sempre l’ex corteggiatore ha ricordato tutti i bei momenti passati col nonno, come i giri in barca o la parigina ed i cornetti che gli faceva trovare ogni volta che lo passava a trovare nel pomeriggio. Al termine del post, Tornese ha chiesto al nonno di salutargli Peppino e Max, altri due suoi cari che purtroppo sono scomparsi.