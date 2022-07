“È sparito dal catalogo Netflix”: batosta terrificante per tutti gli utenti

Una delle serie più amate di Netflix è sparita completamente dal catalogo della piattaforma. Andiamo a vedere l’ultima batosta per l’utenza.

Continua ad aggiornare il suo catalogo Netflix, sempre pronto a venire incontro agli utenti. L’ultima novità però è una vera e propria batosta per gli abbonati, visto che un film amatissimo non è più disponibile: di cosa si tratta.

Sono in arrivo pessime notizie per tutti gli abbonati di Netflix. Infatti contrariamente a quanto comunicato nelle scorse settimane, il colosso ha deciso di cancellare improvvisamente l’uscita prevista di Uncharted. Quindi il film che vede protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg è un adattamento cinematografico della popolare saga di videogame Playstation. La pellicola sarebbe dovuta uscire nella giornata di ieri 15 luglio.

Sfortunatamente, però, dopo mesi di attesa, la pellicola non è stata pubblicata sulla piattaforma di streaming video. Al suo posto invece è arrivato un messaggio di Netflix che comunicava agli utenti la nuova data d’uscita di Uncharted, rimandando al 19 agosto prossimo. Questa è stata una vera e propria batosta per gli abbonati e per gli amanti del videogioco popolare, che da tempo aspettavano l’uscita del film sulla piattaforma.

Netflix, rimandata l’uscita di Uncharted: verrà pubblicato il prossimo 19 agosto

Quindi quello di ieri è stato un pessimo risveglio per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming. Infatti sono milioni i fan che avevano cerchiato la data del 15 luglio sul proprio calendario per potere rivedere l’avventura di Tom Holland nei panni di un giovane Nathan Drake. Adesso la data da cerchiare è il 19 agosto. Il promemoria della piattaforma streaming non è stato proprio digerito dagli abbonati che da tempo aspettavano l’arrivo della pellicola.

Inoltre sembra proprio che altri mercati abbiano effettivamente ottenuto il film in queste ore, e al moneto non è chiaro come mai Uncharted sia stato rinviato di oltre un mese all’ultimo minuto. Ad esempio la pellicola in Italia non uscirà su Netflix. Infatti i fan italiani potranno godere del nuovissimo film con Tom Holland su Sky Cinema e in streaming su NOW. Ci sarà quindi ancora da attendere per vedere se la pellicola verrà pubblicata effettivamente il 19 agosto e se ci sarà un ulteriore rinvio.