Choc in Rai, paura per il protagonista di una serie tv: “Ho una lesione tumorale alle testa”

Terribile notizia in Rai per il protagonista di una delle fiction più amate: la lesione tumorale alla testa ed il messaggio di speranza

Una scoperta terribile, uno scatto sui social e tanta speranza: così l’attore dell’amata fiction della TV di Stato ha svelato di essere malato. Ciononostante, adesso è deciso a lottare e sconfiggere questo male.

Una notizia che ha sconvolto tutti e che ha fatto immediatamente il giro raccogliendo tanti messaggi di solidarietà da parte di tanti colleghi del mondo dello spettacolo e della Rai, così Riccardo Maria Manera ha deciso di interrompere l’apparente quiete di questi giorni ed annunciare la malattia che sta provando a sconfiggere. Classe ’94, le prime apparizioni in TV a soli 4 anni e la tanta voglia di spaccare nel mondo dello spettacolo, Riccardo ha grandi sogni ed ambizioni da portare ancora a termine.

È stato in età più adulta Eros di Volevo fare la rockstar, Matteo nella serie Mediaset Il silenzio dell’acqua, accanto a Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini e tra i protagonisti della serie di Rai1 Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci per la regia di Pappi Corsicato. Una carriera ben avviata che aspetta di essere proseguita a gonfie vele e portata a termine con grandi riconoscimenti.

Riccardo Maria Manera sconvolge tutti su Instagram: il suo messaggio di speranza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Maria Manera (@ricky_manera)

Qualche ora fa, Riccardo Maria Menera è tornato sui social, cosa di cui non è praticamente abituato ed ha iniziato: “Non scrivo mai nulla, non sono mai stato in grado di farlo o forse ne ho sempre avuto paura. Ecco, quella paura, come tutte le altre (avevo una paura fottuta degli aghi e delle punture), è sparita da un momento all’altro. Anche perché i pensieri sono ben altri”.

Scendendo nel dettaglio, il protagonista delle fiction Rai ha raccontato: “È un mese che convivo con questa cosa, non molti lo sapevano, ora forse per alleggerirmi un po’ io, lo sto scrivendo qui. Almeno se si sa è perché l’ho detto io. È un mese e passa che son sparito dai social, penso sarà così per un po’ e un motivo c’era, c’è“.