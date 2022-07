“Ti do il cellulare in faccia”, Alessandra Amoroso di nuovo sotto la bufera: cos’è successo

A poche settimane dal video che la incrimina per non aver rilasciato un autografo, Alessandra Amoroso finisce di nuovo nella bufera

La cantante pugliese è finita di nuovo sulla graticola con un video pubblicato su TikTok da parte di un creator che si trovava al Battiti Live in Puglia. “Nega sempre foto e autografi” ed è subito polemica.

Su TikTok è emerso un nuovo video che vede protagonista Alessandra Amoroso, questa volta dal Battiti Live in Puglia. Soltanto poche settimane fa, la cantante pugliese è stata al centro della polemica per aver rifiutato di fare l’autografo su un cuscino ad un fan, per il rispetto di tutti coloro cui non l’aveva fatto e cui non l’avrebbe potuto fare, dal nuovo video, invece, emergono altre parole che hanno fatto storcere il naso a molti.

Appena ieri la cantante di Amici è stata protagonista indiscussa allo Stadio San Siro di Milano dove ha raccolto 41.800 fan accorsi da tutta Italia, 90 ballerini con la direzione coreografica di Veronica Peparini, l’orchestra di 47 elementi diretta dal Maestro Pino Perris e la band composta dagli 8 musicisti che condividono il palco con Alessandra da ben 13 anni ed uno show arricchito tecnicamente da 600 corpi illuminanti, un laser show di ultima generazione, 400 mq di led, automazioni per la movimentazione degli schermi ed effetti speciali.

Alessandra Amoroso risponde a tono: “Se mi richiedi una foto ti dò una cellularata in faccia!”

Nel video pubblicato da un creator di TikTok appare Alessandra Amoroso intenta a scattare foto e firmare autografi con i fan al Battiti Live in Puglia, quando si sente un uomo chiedere una foto. La cantante leccese si è girata ed ha risposto: “Ora me la faccio con lei calma! Tu sei con lei? Perché se mi richiedi una foto ti dò una cellularata in faccia!”. Come ha voluto specificare l’utente che ha condiviso il video, Alessandra era evidentemente ironica nella risposta, sempre sorridente e accondiscendente con tutto il suo pubblico, piccolo lato del suo carattere che non tutti hanno ben compreso.

Per fortuna, la cantante pugliese potrà diffondere, come sempre, il suo amore nei principali palazzetti italiani con un tour che partirà dal 29 novembre a Bari fino a concludersi il 17 dicembre a Torino.