La Regina Elisabetta è in serio pericolo: il principe Harry sta per farlo!

In queste ore la Regina Elisabetta sarebbe in serio pericolo a causa dell’ultima decisione che sta epr prendere il principe Harry: i dettagli.

Ancora grande caos intorno alla Royal Family inglese, con i rapporti tra la Regina Elisabetta ed il Principe Harry che sarebbero sempre più tesi. Infatti l’ultima decisione del duca di Sussex ancora una volta fa discutere: cosa sta succedendo.

C’è tanta preoccupazione nel Regno Unito per gli ultimi comportamenti del Principe Harry, che si è detto pronto a rivelare segreti inconfessabili in un libro di prossima pubblicazione. Infatti in questo nuovo libro il marito di Meghan Markle racconterà della sua vita a corte, dalla sua infanzia e dalla perdita della madre Diana, al suo rapporto con Carlo e Camilla, alle sue avventure da soldato, all’impegno filantropico. Inoltre il libro si concluderà con le sue esperienze ricche di tensioni post-Megxit.

L’editore pronto a pubblicare il libro sarà Penguin Random House, che si è assicurata i diritti di pubblicazione sborsando un compenso iniziale di ben 20 milioni di dollari. Inoltre Harry l’avrebbe scritto a quattro mani con il ghost writer JR Moehringer. Lo scrittore ha già vinto un premio Pulitzer per aver scritto le memorie della leggenda del tennis Andre Agassi e il co-fondatore di Nike Phil Knight, oltre alla sua autobiografia, The Tender Bar, che è stata trasformata in un film del 2021 che ha come regista George Clooney. La pubblicazione è prevista per l’inizio del 2023. Andiamo quindi a vedere i segreti svelati da Harry.

La Regina Elisabetta trema: Harry è pronto a svelare sei segreti reali

Nel suo nuovo libro in uscita ad inizio 2023, Harry si ripromette di svelare ben sei segreti della Famiglia Reale. Andiamo quindi a vedere quali sono i sei segreti rivelati dal duca di Sussex.

CHI E’ IL RAZZISTA DELLA ROYAL FAMILY: Nel suo libro Harry è pronto a svelare chi è il razzista della Famiglia Reale che ha mostrato preoccupazione per il colore della pelle del piccolo Archie. Ad oggi il l nome della persona in questione non è mai trapelato fin ad oggi. Stando alle indiscrezioni non si parla né della Regina, né del Principe Carlo. VERITA’ SUL VERTICE DI SANDRINGHAM: Risale a gennaio 2020 l’annuncio di Harry e Meghan che non sarebbero diventati finanziariamente indipendenti. Per risolvere la sitauzione la Regina organizzò n incontro a Sandringham con suo nipote, invitando pure Carlo e William, ma Harry rifiutò di pranzare con il fratello. LITIGIO CON IL FRATELLO WILLIAM: Harry dovrebbe chiarire nel suo libro le ragioni che lo hanno portato a prendere le distanze da William. Secondo le indiscrezioni proprio il fratello non avrebbe mai avuto dei buoni rapporti con Meghan. LEGAME TRA KATE MIDDLETON E MEGHAN MARKLE: Secondo i tabloid di gossip Meghan avrebbe fatto piangere Kate Middleton. Durante l’intervista da Oprah, Meghan ha ribaltato la versione affermando che in realtà è stata Kate a farla piangere. FOTO LILIBETH DIANA: Nella sua biografia Harry spiegherà perché la Regina non si è fatta una foto con la nipote Lilibet Diana. ASTIO VERSO CAMILLA PARKER BOWLE: Finalmente Harry svelerà i motivi dell’astio nei confronti di Camilla. In più il duca dovrebbe parlare del suocero Thomas Markle, che non ha mai avuto modo di conoscere.

Queste sono le sei verità che Harry dovrebbe raccontare nella sua nuova biografia in uscita nei primi mesi del 2022.