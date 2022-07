Ilary Blasi lascia l’Italia: cos’è successo dopo la rottura con Totti

In queste ore Ilary Blasi in queste ore ha deciso di lasciare l’Italia, subito dopo la rottura con Francesco Totti: dove sta adesso la showgirl.

Continua a far parlare la la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che ha lasciato sotto choc tutto il pubblico italiano. I due sembravano inseparabili ed invece alla fine si è lasciata con Ilary che è volata via dall’Italia: dov’è adesso la presentatrice.

Oramai non si parla altro non solo sui portali di gossip. Infatti come tutti oramai sanno, Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati. L’addio improvviso ha sconvolto tutti, con i l’ex coppia che ha chiesto al pubblico ed ai giornalisti il massimo della privacy in questo momento delicato. Nonostante ciò gli occhi di mezza Italia sono puntati sui due membri della coppia che fino a poco tempo fa smentivano categoricamente le voci di una loro possibile separazione. Ma mentre i due cercano tranquillità, i portali di cronaca rosa sono in cerca dello scoop.

Dopo l’addio, infatti, Ilary avrebbe preparato le valige per partire per l’estero. A rivelare questa notizia ci ha pensato Il Messaggero che ha rivelato i piani della showgirl. Stando al quotidiano la conduttrice dell’Isola dei Famosi sarebbe partita alla volta dell’Africa (in Tanzania) dove avrebbe raggiunto la sorella Silvia e i suoi figli. La scelta della Blasi sarebbe arrivata proprio per allontanarsi il più possibile dal gossip. Francesco Totti, nel frattempo, si sarebbe già messo d’impegno per cercare una nuova casa. Quindi il calciatore sarebbe pronto a lasciare alla moglie l’enorme residenza dell’EUR dal valore di oltre 10 milioni.

Ilary Blasi vola in Tanzania dopo la rottura: la separazione è durissima

Stando agli esperti di gossip non ci sarebbe alcun dubbio e dietro l’addio tra i due ci sarebbe un tradimento reciproco. Se della presunta storia fra Totti e Noemi si parla ormai da mesi, sembra che Ilary Blasi sia stata pizzicata da Totti a scambiare messaggi con un altro uomo, insomma un terzo incomodo definito ‘aitante giovane‘. Inoltre anche il comunicato di separazione tra i due farebbe pensare che la storia tra i due sia finita malissimo.

Dagospia inoltre avrebbe parlato di un nuovo litigio proprio a poche ore dalla conferma ufficiale della separazione. Adesso bisognerà capire anche come sarà spartito l’enorme patrimonio della coppia. In ballo oltre alla casa ci sarebbero anche e i soldi legati alle società in cui Totti era coinvolto. In queste ultime, Ilary ha due sole partecipazioni al 90%. Bisognerà anche capire come sarà gestito il patrimonio immobiliare e dell’immagine di Totti, gestita dalla NumberFive, società in mano alla famiglia di Totti.