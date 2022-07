Il Paradiso delle Signore, lo spoiler fa sognare i telespettatori: “Tornerò sul set”. Un’anticipazione che ha tolto ogni dubbio ai fan

L’attrice Giulia Arena, che interpreta da tre stagioni Ludovica Brancia di Montalto ha annunciato che da settembre la rivedremo nei panni del suo affascinante personaggio.

E’ una delle serie televisive italiane più seguite dalla fine del 2015 ad oggi. Dalla prima puntata mandata in onda su Rai 1, Il Paradiso delle Signore ha sempre raccolto un’ottima fetta di pubblico e questo ha portato alla conferma di una nuova stagione a partire da settembre. Per quanto riguarda i personaggi impegnati nella storia diretta da Monica Vullo, abbiamo da poco appreso che vedremo ancora in scena la bella Ludovica Brancia di Montalto. Questo perchè l’attrice Giulia Arena, che da tre stagioni interpreta il personaggio, ha rilasciato un’anticipazione in merito, parlando al settimanale Gente. L’attrice messinese è stata raggiunta per approfondire il suo impegno come ambientalista, dopo aver preso parte a due missioni della fondazione M.A.R.E. (Marine Adventure for Research and Education). Lo scopo è quello di supervisionare lo stato di salute del nostro Mar Mediterraneo. Ovviamente tra le varie domande poste nell’intervista non poteva mancare un riferimento a Il Paradiso delle Signore e a Ludovica Brancia di Montalto.

Il Paradiso delle Signore, Giulia Arena confessa: “Sarò ancora nel cast”

La Arena ha dichiarato: “Tornerò sul set. Si era creato un piccolo caso perché i miei colleghi sono già al lavoro ed io ancora no. Colgo l’occasione per tranquillizzare i fan: sto per tornare!”. Questo significa che ritroveremo Ludovica Brancia di Montalto anche nella prossima stagione. Nell’ultima puntata andata in onda su Rai 1, l’abbiamo vista partire per la Grecia con Ferdinando di Torrebruna lasciando Marcello Barbieri completamente spiazzato, non in grado di confessarle i suoi sentimenti in tempo.

Secondo lo spoiler su Il Paradiso delle Signore, a settembre troveremo Ludovica ancora in vacanza mentre Barbieri, aiutato da Adelaide, riuscirà a migliorare il suo status sociale. Il ritorno della Brancia porrà i protagonisti davanti a delle scelte piuttosto complicate che vedranno una volta per tutte risolvere la questione del triangolo che si è venuto a creare.

Pere quanto riguarda Giulia Arena, come detto, prima di pensare alla tv e alla serie, c’è da presenziare all’Andaras Traveling Film Festival, dove racconterà la sua missione nel progetto M.A.R.E.