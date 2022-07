I Bastardi di Pizzofalcone, ricoverata d’urgenza l’anima della fiction

Notizia che sconvolge il cast e la produzione de I Bastardi di Pizzofalcone. La nota e apprezzata fiction Rai teme per le sue condizioni

Tra le fiction della Rai confermate per la prossima stagione televisiva spicca anche una appassionante storia ambientata a Napoli. Ovvero I Bastardi di Pizzofalcone, poliziesco attuale e molto intrigante.

La fiction è giunta alla terza stagione con un colpo di scena finale, che ovviamente rimanda ogni soluzione ad una successiva serie. Tra l’autunno 2022 e l’inverno 2023 andranno in onda su Rai Uno le nuove puntate.

Ma nel frattempo il cast e la produzione de I Bastardi di Pizzofalcone sono in grande ansia. In queste ore infatti è stato ricoverato in ospedale d’urgenza il vero e proprio ‘padre’ di questa serie, ovvero l’autore letterario.

Paura per l’autore Maurizio De Giovanni: trasportato d’urgenza in pronto soccorso

Stiamo parlando ovviamente di Maurizio De Giovanni. Ovvero il noto scrittore napoletano che ha dato vita al commissariato di Pizzofalcone con una serie di romanzi. Dai quali, con il suo consenso, è nata la fiction targata Rai Uno con Alessandro Gassman protagonista.

Come riportato dall’agenzia Ansa, questa notte Maurizio De Giovanni ha accusato un forte malore mentre riposava nella sua abitazione di Napoli. Lo scrittore è stato immediatamente trasportato all’ospedale Cardarelli.

Fortunatamente le ultime indicazioni parlano di situazione non grave per De Giovanni, che però resta sotto osservazione per un possibile infarto. Il 64enne, vera e propria voce di molte storie di Napoli e dintorni, dovrà ovviamente essere seguito per evitare ricadute cardiache.

Il rapporto tra Maurizio De Giovanni e la televisione italiana, in particolare il mondo delle fiction Rai, non si riduce solo a I Bastardi di Pizzofalcone. Altri suoi cicli di romanzi sono stati riadattati per la TV, ovvero Il Commissario Ricciardi, con protagonista Lino Guanciale, e Mina Settembre, fiction amatissima con Serena Rossi. Inoltre è un grande appassionato di calcio e tifosissimo del Napoli, per tale motivo è spesso ospite di programmi TV sportivi per parlare dell’ambiente partenopeo.

Nella speranza che Maurizio De Giovanni torni presto a casa in ottima salute, va condiviso il tweet di Sandro Ruotolo, scrittore ed autore televisivo molto amico del suddetto collega: “Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene”.