Totti-Blasi, spunta un clamoroso dettaglio dopo la rottura: c’entra Diletta Leotta

Dopo l’annuncio dell’intenzione di separarsi di Francesco Totti ed Ilary Blasi, molti fan della coppia hanno subito notato l’interazione social fra l’ex capitano della Roma e la nota presentatrice sportiva Diletta Leotta.

L’annuncio del divorzio di Francesco Totti ed Ilary Blasi, annunciato con qualche ora di anticipo da Dagospia, ha rotto il cuore a milioni di italiani che si erano affezionati alla coppia con il passare degli anni. I due avevano anche manifestato l’intenzione di fare una sitcom dove si sarebbero riproposti nella versione moderna di Sandra e Raimondo Vianello.

Quello che in realtà sembrerebbe emergere da numerose indiscrezioni è che forse la coppia Blasi-Totti non esisteva più da qualche tempo. Sembrerebbe che entrambi abbiano tradito, e che forse tutto sia iniziato da quando l’ex calciatore ha trovato alcuni messaggi sul cellulare della presentatrice: li avrebbe scambiati con un candidato a L’Isola dei Famosi.

Totti-Blasi, nel trambusto del divorzio spunta la Leotta

Da diverso tempo alcune testate di gossip continuano a rilanciare la notizia che Francesco Totti frequenterebbe ormai da diverso tempo una donna di nome Noemi. Le avrebbe anche regalato un bracciale che, una volta indossato, non si può più togliere. Insomma, la relazione dell’ex capitano della Roma non sembrerebbe essere una scappatella.

Anche la sera prima del divorzio, i paparazzi hanno immortalato Totti mentre era in macchina sotto la casa della sua Noemi. Questa fuga di notizie avrebbe ritardato il comunicato riguardo al divorzio, che non è più stato fatto congiuntamente alle ore 19:00 come inizialmente programmato da entrambi.

Cosa ha fatto Francesco Totti con Diletta Leotta sui social

Sia Ilary Blasi che Francesco Totti sono letteralmente scomparsi dai social network dopo l’annuncio della separazione. L’ex calciatore è tornato a chiedere riservatezza, soprattutto per non ferire i loro figli. La conduttrice, invece, è volata in Africa con un’amica e i figli per una vacanza lontano dall’Italia e dalle notizie del divorzio.

In tutto questo, non è passato inosservato il like di Francesco Totti alla conduttrice di Dazn, Diletta Leotta. La foto pubblicata da lei non contiene annunci particolari, ma Il Pupone ha subito messo un like. Inutile dire che, mentre tutti i tabloid parlano dei presunti tradimenti all’interno della coppia, questo like è stato forse frainteso.

Ecco la foto pubblicata da Diletta Leotta ed il like di Francesco Totti:

Ecco uno dei tanti meme, fatti per sdrammatizzare, che hanno iniziato a circolare sul web dopo la triste notizia sulla separazione di Totti e Ilary Blasi: