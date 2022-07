Anticipazioni Beautiful, nuova love story crea caos: Ridge è furibondo

Nelle prossime puntate di Beautiful, chi avrà un ruolo centrale è Ridge che si troverà in una nuova love story: tutte le anticipazioni

Ridge sarà il perno della trama della soap opera statunitense delle prossime puntate. Le anticipazioni svelano che si troverà in una nuova love story che non lo riguarda in prima persona, ma che lo farà infuriare.

Quanto ha commesso Sheila ha dell’incredibile ed a Los Angeles le cose non sono più come prima, soprattutto per Steffy che è in giro per l’Europa inconsapevole che Finn è vivo e sulle sue tracce. Ad ogni modo, chi sembra veramente sconvolto è Deacon che oltre a vivere il dramma di aver ritrovato la giovane coppia ferita, porta anche il dolore del drastico allontanamento da Brooke intenzionata a riprendere la sua vita in mano con Ridge.

Proprio per una serie di eventi di questo genere, Deacon decide di prendere appuntamento con Taylor, perché è una psicologa, usando un nome falso. Taylor presto scoprirà chi si cela dietro quel falso nome, ma la reazione è tutt’altro che aspettata, perché i due cominciano ad avere un feeling molto particolare che li porta a diventare confidenti: a Los Angeles sta nascendo una nuova storia d’amore.

Anticipazioni Beautiful, amore all’orizzonte per Taylor e Deacon: Ridge reagisce male

Non appena il loro evidente feeling verrà a galla, Ridge non sarà affatto contento di sapere che la sua ex moglie frequenta Deacon con cui la sua attuale compagna l’ha tradito, lo ritiene ancora una persona troppo pericolosa visto il suo vissuto in carcere. Non sarà Ridge l’unico ad opporsi alla storia, anche Hope potrebbe non essere d’accordo con la decisione presa da suo padre, e per finire anche Bridget: come sarà vedere il suo grande amore tra le braccia di Taylor?

Nel frattempo continua l’avventura di Finn in giro per l’Europa alla ricerca di Steffy. Quest’ultima è ancora ignara del fatto che, in realtà, il medico è vivo ed è stato solo nascosto da sua madre per essere tutelato da Sheila, motivo per cui è proprio lui che sta cercando di rintracciare la sua amata.