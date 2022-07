Sanremo 2023, Amadeus dà l’addio a Fiorello: chi prenderà il suo posto

Amadeus ha fatto un incredibile annuncio riguardo Sanremo 2023 che di fatto sancisce il suo addio a Fiorello. C’è già il nome del sostituto: i fan sono in visibilio.

Amadeus ha ormai inaugurato la consuetudine di annunciare nel corso del TG1 delle 20:30 le notizie più importanti riguardo i Festival di Sanremo che l’hanno visto protagonista come conduttore e direttore artistico. Il primo spoiler riguardo l’edizione 2023 è arrivato come una vera sorpresa, soprattutto per la tempistica: nessuno si aspettava fosse così presto.

Amadeus ha spiegato che nella serata di apertura ed in quella di chiusura la co-conduttrice sarà Chiara Ferragni. Il presentatore lavorava da diversi anni alla presenza dell’influencer nella kermesse musicale e finalmente c’è riuscito. Questo farebbe anche pensare che, probabilmente, Fiorello non ha davvero più intenzione di prendere parte al Festival.

Amadeus, ecco chi ha scelto per il ‘dopo Fiorello’

L’11 luglio Amadeus ha dato un nuovo annuncio nel corso del TG1 delle 20:30. È arrivato del tutto inaspettato, anche perchè il pubblico era in attesa di conoscere gli altri volti femminili che lo avrebbero affiancato sul palco nella seconda, terza e quarta giornata del Festival di Sanremo. Amadeus, invece, ha spiazzato tutti di nuovo con un incredibile spoiler.

Il direttore artistico di Sanremo si è presentato in smoking nello studio del TG1, spiegando che avrà come co-conduttore Gianni Morandi. Il cantante lo accompagnerà per tutte e cinque le sere del Festival: un ulteriore indizio che Amadeus abbia davvero dato il suo addio a Fiorello come compagno di viaggio di Sanremo.

“Aveva bisogno di un giovane”: perchè ha scelto proprio lui

Gianni Morandi è comparso in collegamento con il TG1, anche lui in smoking. Ha spiegato che Amadeus lo ha cercato per condurre con lui il Festival, ed di essere rimasto sorpreso. Ha spiegato che in questo momento non si trova con Jovanotti, ma che sta dando l’annuncio da casa. Il cantante ha poi spiegato perchè Amadeus ha voluto proprio lui.

Scherzando, Gianni Morandi ha spiegato che il prossimo anno Amadeus avrà già 60 anni. Ha dunque sentito l’esigenza di chiamare una persona giovane come lui sul palco. Amadeus ha ribattuto spiegando che Morandi è amatissimo sia dai più anziani che dai più giovani, e sarà quindi in grado di riunire le famiglie sul divano di casa.