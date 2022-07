Isabella Ricci, allarme rosso: il problema di salute la terrà lontana da Fabio

Isabella Ricci, l’ex protagonista di Uomini e Donne, ha rivelato di avere un problema di salute che la terrà lontana per un po’ dal suo Fabio Mantovani, proprio adesso che lui era tornato a casa dopo l’operazione al ginocchio.

Da ottobre 2021, quando Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono incontrati negli studi di Uomini e Donne, non si sono più lasciati. Poco prima, lei aveva pensato di lasciare il programma a causa dei continui attacchi da parte di Armando Incarnato e Gemma Galgani. La coppia, da quando si è incontrata, ha letteralmente bruciato tutte le tappe.

Entrambi hanno le loro relazioni alle spalle, e si sono mostrati molto determinati nel sapere cosa cercavano. Il matrimonio è arrivato a maggio, sette mesi dopo la loro conoscenza. Da allora sembrano inseparabili e sempre immersi in qualche avventura di viaggio in giro per il mondo. Negli ultimi giorni, però, si sono dovuti fermare.

Il problema di salute di Isabella Ricci: le sue parole

Negli ultimi giorni di giugno, Fabio Mantovani è stato operato al ginocchio. Non si conoscono le motivazioni che hanno portato in sala operatoria l’ex cavaliere di Uomini e Donne, e non si sa se era un’operazione programmata da tempo. Sicuramente, la coppia ha ricevuto subito l’affetto dei fan e di tanti volti noti di Uomini e Donne, come Tina Cipollari.

Adesso che Fabio Mantovani può tornare a casa ed iniziare la fisioterapia, la coppia non potrà comunque riunirsi. Il motivo lo ha rivelato la stessa Isabella Ricci dalla sua pagina Instagram, dove continua a sfoggiare la sua passione per gli abiti eleganti e da sera chiedendo il parere ad i suoi ammiratori.

“È toccato anche a me!”: l’ex Uomini e Donne scherza sulla malattia

Isabella Ricci ha scritto sui suoi profili social: “È toccato anche a me! Sono risultata positiva al Covid. Proprio adesso che Fabio era rientrato a casa…“. Questo significa che la dama romana si dovrà isolare per qualche giorno in casa, fino a quando non tornerà negativa. Suo marito, quindi, inizierà la riabilitazione senza di lei.

Questo è il messaggio che Isabella Ricci ha pubblicato sul suo profilo Instagram:

Questo, invece, è il ritratto che Fabio Mantovani ha regalato per Natale alla sua Isabella: