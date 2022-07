Giulia Stabile debutta su Netflix: la svolta della sua carriera

L’amata ballerina Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, sta per entrare a contatto con la realtà di Netflix e dare una spinta alla sua carriera

Un anno fa circa, Giulia Stabile trionfava nell’edizione di Amici 20, ovvero uno dei talent show italiani più amati e seguiti in tutto il panorama televisivo. La giovane ballerina superò in finale il suo compagno Sangiovanni.

Tante le apparizioni prestigiose della giovane Giulia dopo quella vittoria in TV. La stessa Maria De Filippi l’ha voluta nel corpo di ballo di Amici 21, ma è anche comparsa sul piccolo schermo ed in teatro in moltissimi progetti.

Ora però per Giulia Stabile sta per arrivare una vera e propria svolta. Ovvero un nuovo impiego, completamente diverso dalla sua dimensione artistica da danzatrice. Per la ventenne romana si stanno aprendo le porte di Netflix.

Netflix vuole Giulia Stabile: debutto come doppiatrice per la vincitrice di Amici 20

Infatti l’emittente streaming Netflix, vero e proprio colosso dell’industria video-ludica mondiale, ha scelto Giulia Stabile per un lavoro particolare. Quello di doppiatrice, nonostante venga da un background artistico completamente differente.

Netflix ha chiamato Giulia nel cast dei doppiatori italiani de Il mostro dei mari, ultimo film d’animazione prodotto proprio dall’emittente streaming. Un’opera molto attesa e già disponibile nel palinsesto Netflix, diretta dal regista premio Oscar Chris Williams.

Giulia Stabile presta la voce alla vedetta della nave Inevitabile, in questo cartone animato dedicato al mondo della navigazione e della caccia ai mostri marini. Un’esperienza davvero innovativa ed originale per la fidanzata di Sangiovanni, la quale ha fatto sapere di essere sempre stata intrigata dal doppiaggio.

“Voglio riempire il mio bagaglio personale e lavorativo il più possibile. Di base sono molto curiosa di tutto quello che mi circonda. Prestare la mia voce ad un film animato è sempre stata una di quelle cose che avrei voluto fare”.

Oltre a Giulia Stabile, Netflix ha scelto altri due doppiatori d’eccezione per Il mostro dei mari. Ovvero l’attore Claudio Santamaria, che si era già cimentato in questo ruolo doppiando i vari Batman di Christopher Nolan, e il comico Diego Abatantuono.