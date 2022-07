Ilary Blasi shock: svelato il suo grande segreto, fan a bocca aperta

Il grande segreto di Ilary Blasi, nascosto a tutti fino a poche ore fa, è stato rivelato: come l’avranno presa i suoi fan più accaniti?

Negli ultimi anni è divenuta un personaggio televisivo apprezzato e di grande fama. Ilary Blasi ha scalato le vette del successo, nel ruolo di conduttrice sempre in primissima linea per le reti Mediaset.

Ilary non è più soltanto la moglie di Francesco Totti o la ex letterina di Passaparola. La donna romana ha ottenuto grande successo e visibilità come conduttrice di vari programmi di rilievo. Il tutto grazie all’ironia, ai modi spontanei e alla sua forma fisica sempre perfetta.

Ma qual è il grande segreto di Ilary Blasi, che ogni volta sembra tirata a lucido per gli eventi pubblici e televisivi? La conduttrice ha svelato tramite i suoi account social quale metodo usa per restare sempre al top e fare invidia a molte sue colleghe anche più giovani.

Ilary Blasi sempre al top della forma: il metodo accurato per mantenersi giovane e splendente

Un fisico asciutto, tonico e pronto a qualsiasi sforzo televisivo. Il segreto di Ilary Blasi, oltre all’attività ed al fitness, riguarda un trattamento a cui si sottopone ‘una tantum’ e che sembra rigenerarla totalmente.

Si tratta della crioterapia, vale a dire un trattamento in cui ci si immerge in un’area completamente fredda, quasi glaciale, per alcuni minuti e per far rassodare il corpo in maniera totale.

Ilary Blasi ha testimoniato il suo ‘segreto‘ con delle stories pubblicate su Instagram. In queste immagini la conduttrice si trovava nella clinica romana Cryo Life, mentre si trovava in una cabina protetta solo da un paio di guanti, reggiseno, pantaloncini e dalla mascherina facciale.

La crioterapia è un trattamento che utilizza una temperatura bassissima, tra i meno 85 ed i meno 98 gradi, per pochissimi minuti (massimo 5). L’aria fredda a cui si è sottoposti non contiene umidità, quindi il freddo estremo risulta tollerabile, anche se bisogna entrare nella cabina coprendo il più possibile le vie respiratorie.

Ilary Blasi e molti altri vip (tra cui Belen Rodriguez) sono ormai veri e propri fan della crioterapia. I benefici sono molti: per gli sportivi è utile per recuperare energia in maniera veloce dopo sforzi e allenamenti. Ma anche a livello estetico: la crioterapia riduce la cellulite e mantiene tonica la pelle. Come evidentemente sa bene la moglie di capitan Totti.