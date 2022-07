“Ha paura di morire”, choc a Ballando con le Stelle: confessione inquietante

Uno dei volti storici di Ballando Con le Stelle ha fatto una confessione inquietante ai propri followers: le sue parole mettono paura a tutti i fan.

Nuova inaspettata confessione per una delle protagoniste delle ultime edizioni di Ballando con le Stelle. Proprio lei sui social ha confessato di avere paura di morire. Andiamo quindi a vedere di chi si parla e la confessione inquietante.

Tutti oramai sanno che Anastasia Kuzmina è una vera e propria veterana di Ballando con le Stelle. La giovane è anche di origine ucraina ed in questi mesi a causa dello scoppio della guerra nel suo Paese si è molto prodigata per aiutare il suo popolo. Infatti la Kuzmina non solo ha fornito assistenza ai profughi giunti in Italia, ma ha anche informato i followers sulla situazione nel suo paese. Proprio in queste ore la ballerina ha fatto una confessione inquietante sui social.

Infatti Anastasia ha rivelato tutta la sua a ansia e la sua angoscia per i suoi nonni che vivono sotto le bombe. Quindi in lacrime la Kuzmina ha affermato: “Ho appena finito di parlare con mio nonno che mi ha detto una frase che mi ha colpita molto” – ha poi continuato – “Mi ha detto io sono deluso perché io russo ho tutti i giorni paura di morire sotto una bomba russa, che morte poco dignitosa sarebbe morire sotto una bomba russa“. Andiamo quindi a vedere la reazione della ballerina difronte alle parole del nonno.

Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina in lacrime: la conversazione con il nonno è toccante

La professionista di Ballando con le stelle, nel corso di alcune stories pubblicate su Instagram ha premesso che l’insensatezza di questa guerra sta anche nel fatto che tutti i suoi quattro nonni sono di origine russa, poi emigrati in Ucraina. La beffa è che adesso i nonni rischiano di morire proprio sotto le bombe del loro paese di origine. La Kuzmina durante il suo racconto non è riuscita a trattenere le lacrime aggiungendo che le dichiarazioni e le riflessioni del nonno l’hanno profondamente colpita.

Sempre la ballerina tramite il suo profilo ha deciso di sfogarsi contro chi durante questi mesi l’ha sempre accusata per qualsiasi cosa postasse, sia inerente alla guerra oppure al riguardo alla sua vita di semplice ragazza che vive in Italia. Fortunatamente a breve Anastasia potrà svagarsi pensando al lavoro. Infatti Milly Carlucci ha deciso di confermare la ballerina anche per la prossima edizione di Ballando con le Stelle.