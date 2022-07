“Ho bisogno di una pausa”, allievo di Amici allarma tutti: fan in apprensione

Uno degli allievi dell’ultima edizione di Amici ha deciso di prendersi una pausa, ma i fan hanno paura che stia passando un brutto periodo

È appena uscito dal talent show, forse non conducendo il percorso che desiderava essendo entrato tra gli ultimi, ma a qualche mese dalla fine del programma è entrato in una crisi che sembra preoccupare i fan.

Tra gli allievi di Amici chi ha avuto l’opportunità di esibirsi su grandi palchi, almeno per quanto riguarda i cantanti, ci sono sicuramente LDA, Luigi e Alex. Degli altri che hanno partecipato alla fase del serale del talent show non si è sentito parlare molto, o almeno non hanno avuto un successo paragonabile a quello dei loro compagni. Forse è per questo motivo che uno di loro è entrato in crisi e ne ha parlato a cuore aperto con i fan.

Arriva un po’ per tutti il momento di prendersi una pausa dai social ed è quanto ha deciso di fare Calma, probabilmente per concentrarsi su sé stesso e la sua musica, così da poter capire come portare avanti il suo progetto e riuscire a sfondare nel mondo che tanto ama e che l’ha spinto ad andare ad Amici.

Amici 21, il lungo sfogo di Calma su Instagram

Dopo un breve percorso tortuoso all’interno di Amici, Calma è piombato sui social con una grande carica che si è spenta in men che non si dica. Il cantante del talent show, infatti, soltanto pochi giorni fa ha ammesso su Instagram: “Ciao ragazzi Ho deciso di prendermi un periodo di pausa dai social. Ho bisogno di guardarmi dentro, e prendere decisioni importanti, per essere felice, e soprattutto farvi ascoltare ciò che sono, sempre. Sono certo che capirete, non è facile, ma spaccheremo”.

Calma ha chiesto del tempo ai suoi fan sicuro che lo capiranno nonostante l’assenza forzata del cantante. I follower preoccupati per le sue parole l’hanno invaso di messaggi per saperne di più: ad oggi, però, il cantante di Amici non è ancora tornato a parlare con i suoi seguaci su Instagram. Tutto tace in vista di nuovi progetti?