“Ho invitato solo 4 vipponi al matrimonio”, Davide Silvestri svela il motivo: fan delusi

È passato molto poco da quando Davide Silvestri è convolato a nozze con la sua Alessia Costantino, matrimonio che ha fatto parlare tanto

Un altro gieffino è convolato a nozze con quella che è diventata sua moglie, ma come in molte celebrazioni quest’anno, anche qui c’erano parecchie assenze. È il diretto interessato a svelare che, in realtà, ha invitato solo alcuni di loro.

Alfonso Signorini non può di certo vantare di aver creato la casa più unita della storia del reality show, perché di assenze a compleanni, matrimoni, inaugurazioni ed eventi in giro per l’Italia ce ne sono state fin troppe. Il compleanno di Lulù, quello di Alessandro Basciano, poi Gianluca Costantino, passando per l’inaugurazione del locale di Barù e tutta una serie di eventi cui non si è fatto vivo quasi nessun gieffino.

Tuttavia, Davide Silvestri è molto riconoscente al padrone i casa del GF Vip su cui, intervistato da Chi, ha detto: “Lo ammetto e lo faccio con felicità, ringraziando Alfonso Signorini per l’opportunità che mi ha dato. Il reality mi ha permesso di riflettere e capire quanto fossi fortunato. Alessia mi mancava, come se non ci fosse più una parte del mio cuore. Mi sono inginocchiato di fronte a lei davanti a milioni di spettatori e l’ho fatto fregandomene di voti e str*ate varie. In quel preciso momento ho capito che dovevo sposarla subito, anche quella sera stessa. Non avevo più tempo“.

Davide Silvestri e gli invitati al matrimonio: c’erano solo 4 gieffini

Com’è noto, Davide Silvestri ha deciso per un matrimonio molto particolare, a tema country e così si spiegano gli outfit dei gieffini invitati alle nozze. A proposito di inviti, proprio l’ex gieffino ha svelato di aver invitato solo quattro di loro: “Semplicemente usando il cuore e l’istinto. Katia è la mia mamma televisiva. Lei è arte pura. Giucas è un folle, matto come me, ma è soprattutto un puro. Barù è la persona più schietta che io conosca, avrà sempre il mio rispetto. Grazie a lui, moralmente, ho retto fino alla fine: gli voglio molto bene, molto. E Jessica Selassié beh, abbiamo spento insieme le luci della Casa, come potevo non invitare la mia finalista? E poi con lei ho avuto sempre un buon rapporto”.