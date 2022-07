Edoardo Tavassi pronto per un nuovo reality: sarà lui il primo concorrente?

Edoardo Tavassi è riuscito ad impressionare il pubblico dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi e c’è chi già lo corteggia

Il fratello di Guendalina è entrato all’interno del reality show di Ilary Blasi timidamente e se n’è uscito con grande personalità. Grazie al suo atteggiamento è diventato tra i più amati e al di fuori del reality c’è già chi lo corteggia.

Indubbiamente Edoardo Tavassi è stato uno dei naufraghi più amati dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, probabilmente quello maggiormente proiettato alla vittoria se non fosse stato per l’infortunio che l’ha costretto al ritiro, attirando critiche anche da parte della mamma e di sua sorella, oltre che dal folto seguito di fan che è riuscito a costruire. Una grande personalità, perfettamente nell’ottica del gioco e grandi risate, nonché qualche momento di romanticismo, seppur raro: Edoardo ha fatto ampiamente parlare di sé.

È proprio grazie al fatto che ha attirato particolarmente attenzione che il fratello di Guendalina è riuscito ad attirare a sé una grossa fetta di seguito e l’interesse da parte di altri show che gli fanno insistentemente la corte.

Edoardo Tavassi, l’opportunità a LoL – Chi ride è fuori: l’indiscrezione

La bomba sul futuro di Edoardo Tavassi è stata sganciata dal Magazine Chi che vede nell’ex naufrago un potenziale concorrente di LoL – Chi ride è fuori. Gli autori dello show di Amazon Prime Video hanno guardato al percorso di Edoardo con particolare attenzione proprio per la sua verve. Ripensando al percorso del naufrago fatto in Honduras qualcuno potrebbe credere che, in effetti, Edoardo è il concorrente perfetto per la prossima edizione del reality con Fedez. Qualora l’indiscrezione dovesse essere confermata, sarà molto divertente per i fan del fratello di Guendalina ritrovarlo nel programma di Amazon Prime Video.

Da non sottovalutare c’è la presenza a LoL – Chi ride è fuori, nelle scorse edizioni, della sua ex fidanzata Diana Del Bufalo. Chissà che Tavassi non abbia già fatto una telefonata per informarsi circa il reality, sicuramente sarebbe un’ottima occasione per farsi ulteriormente conoscere da un più ampio pubblico.