Adriana Volpe e Valeria Marini insieme in TV: pubblico entusiasta

Un’indiscrezione bomba vede insieme Adriana Volpe e Valeria Marini dopo l’esperienza al GF Vip nella scorsa edizione

Due volti noti del mondo dello spettacolo, due caratterini molto particolari ed un’esperienza congiunta al reality show di Alfonso Signorini: è arrivata l’ora per le due di spiccare il volo e salire su di un altro treno?

Per ora un’indiscrezione, qualcosa di timidamente pronunciato al mondo del gossip, chissà che non si trasformi in realtà vedere Adriana Volpe e Valeria Marini insieme, ma non solo. Nel frattempo che Sonia Bruganelli è stata riconfermata sulla poltrona degli opinionisti del GF Vip, non si può parlare dello stesso candido futuro per la sua collega che non è riuscita a trovare posto né in Rai né in Mediaset, pertanto costretta ad adeguarsi.

Si è parlato molto di un approdo di Adriana Volpe a TV8, ma al momento non giungono ufficialità dei palinsesti che la vedrebbero in lizza per un posto in quella rete. Tuttavia, sembrerebbe essere nato un nuovo progetto negli studi di Roma di GoldTV che coinvolgono sia lei che Valeria Marini, ma non solo.

Adriana Volpe e Valeria Marini insieme a Federico Fashion Style: la rivoluzione di GoldTV

Ad aggiungere ancor più classe alle due conduttrici, pare essere prevista la presenza anche di Federico Fashion Style che andrebbe a dare un tocco di mascolinità al centro delle due favolose donzelle. I rumor sono emersi dalla pagina Instagram The Pipol che spiega nel dettaglio il format di In&Out, questo sarà il titolo del programma, ed in particolare spiega il ruolo del parrucchiere. Sembrerebbe, infatti, che le riprese siano già iniziate oggi, mercoledì 6 luglio, negli studi di Roma di GoldTV dove, appunto, c’erano Federico Fashion Style, Adriana Volpe e Valeria Marini.

In sostanza, per ogni puntata, viene scelto dal pubblico uno sconosciuto a caso che, se ha piacere, racconterà la sua storia ed il suo disagio: ci penserà lo stylist Federico Lauri a farlo diventare un bell’anatroccolo o, quantomeno, fargli riacquisire sicurezza. Al momento non c’è una data di trasmissione del programma, tutto lascia pensare che possa essere ad inizio autunno.