Guerra in Ucraina, Kiev detta le condizioni per i negoziati, Mosca avanza nel Donbass. Il Papa: “No al nucleare”

L'ambasciatore siriano a Mosca Riad Haddad, ha accusato Usa e Turchia di inviare in Ucraina combattenti dell'Isis e di altri gruppi islamisti. Le forze russe stanno avanzando nella città di Seversk e sono in corso bombardamenti anche in due località del distretto di Kryvyi Rih.