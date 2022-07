Gemma Galgani, il ricordo commovente: la scomparsa che le ha segnato la vita – FOTO

Gemma Galgani è tornata sui social con una foto ricordo che ha fatto commuovere tanti, non è la prima volta che ne parla

Checché se ne dica, la dama di Uomini e Donne ha un gran cuore e l’ha sempre dimostrato, sia in TV che fuori. Quando apre i suoi sentimenti a chi la segue è molto difficile non commuoversi per le sue parole.

A 72 anni e con tanta voglia di fare, Gemma Galgani fa un tuffo nel passato ricco di ricordi. Nonostante la maggior parte dei suoi anni li ha passati ad Uomini e Donne, la dama ha tanta storia da raccontare ed un vissuto che porta inevitabilmente con sé anche all’interno del dating show. Appurato che quanto si vede su Canale 5 è tanto intrattenimento, è pur vero che la dama ha sempre mostrato di essere molto affezionata ai ricordi e di avere un grande cuore.

Nonostante all’interno di Uomini e Donne sia spesso criticata, la sua assenza si nota quando non c’è ed i fan del dating show spesso e volentieri chiedono la sua presenza a gran voce. Quest’anno è capitato che la dama avesse qualche momento di stop dalle telecamere, si è vociferato di un problema di salute, ma niente di confermato e la dama è tornata più forte di prima ad infiammare il parterre.

Gemma Galgani ed il ricordo del padre al Palio di Siena

Gemma Galgani ha postato una foto su Instagram di qualche tempo fa in compagnia del padre ed ha condiviso con i suoi follower il ricordo del Palio di Siena: “Avevo promesso a Babbo Alfredo, qualora avesse vinto la “NOSTRA CONTRADA” che gli avrei portato il “Cencio” e lo farò. In questo Palio non ci saranno le due Contrade acerrime nemiche della Torre: l’Oca e l’Onda, ma oltretutto Contrade amiche: Bruco Chiocciola Leocorno Selva, Valdimontone!”.

Sotto la foto ricordo si è affollata una gran voce di stimatori di Gemma e suo padre, nonché amanti del Palio di Siena cui la Galgani è sempre stata molto affezionata proprio perché costituisce una grande emozione nel ricordo del compianto padre.